Disputa acirrada pela liderança do Regional da LARM

A pós duas rodadas realizadas, quatro equipes dividem a liderança do Campeonato Regional da Larm “Taça Carvão Mineral”. Metropolitano, Mãe Luzia, Araranguá e Cocal do Sul têm seis pontos cada. O Mesquita somou três pontos, Meleiro e Lauro Müller um ponto cada e Caravaggio, Internacional e Turvo ainda não pontuaram.

Nesse domingo, jogando em Araraguá, no Estádio Dite Freitas, o time da casa derrotou o Lauro Müller por 5 a 2. O Araranguá abriu 3 a 0 no placar com gols marcados por Maikon aos 13 minutos, Renan Maia aos 18 e Gutierri aos 25. Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, Rodrigo Hofmann descontou. Na segunda etapa, Lucas marcou o segundo gol do Lauro Müller aos seis minutos. Aos 14, Ramon fez 4 a 2 para o Araranguá e Cristian fechou o placar aos 25 minutos.

Em Criciúma, no Estádio João Zanette, o Mãe Luzia derrotou o Caravaggio por 2 a 1. Ricardinho, em cobrança de falta, marcou 1 a 0 para o Mãe Luzia aos 8 minutos. Jean Moser, aos 42, empatou o jogo. No segundo tempo, Romennig desperdiçou a chance de colocar o Mãe Luzia na frente cobrando um pênalti para fora aos seis minutos. Mas o gol da vitória veio aos 34 minutos com Pipoca.

Três jogos

no sábado

Em Araranguá, o Mesquita derrotou o Internacional por 4 a 2. Os gols foram feitos todos no segundo tempo. Dedé, aos oito minutos, fez 1 a 0 para o Mesquita. Ramon, aos 14, ampliou. Jair Bala, aos 16, fez o primeiro do Inter. Kanu, aos 17, aumentou a vantagem do Mesquita. Gauchinho, aos 25, fez o quarto do time da casa. E, mais uma vez, Jair Bala, aos 37, fez o segundo do Inter, fechando o placar.

Em Meleiro, os donos da casa perderam para o Metropolitano por 3 a 0. Beto Cachoeira balançou a rede aos 18 e 31 minutos do primeiro tempo. Shayder, aos 13 do segundo, fechou o placar para o Metropolitano.

Jogando em casa, o Cocal do Sul venceu o Turvo por 3 a 2. Mauricinho, aos 18 minutos de jogo, abriu o escore em favor do Turvo. Moisés, aos 33, empatou para o Cocal. Edi, aos oito do segundo tempo, virou para a equipe mandante. Alex Goiano, aos 17, deixou novamente tudo igual. E, aos 35, Arroz, cobrando uma penalidade, fez o terceiro do Cocal, decretando a vitória dos donos da casa.

A terceira rodada da competição será disputada no próximo fim de semana. No sábado, jogam Internacional x Caravaggio e Mãe Luzia x Meleiro, em Criciúma. Turvo x Mesquita se enfrentam em Turvo. No domingo, a tabela marca Lauro Müller x Cocal do Sul, em Lauro Müller, e Metropolitano x Araranguá, em Nova Veneza. Todos os jogos têm início marcado para as 15h30min.

Maracajá lidera a

Segunda Divisão

Após duas rodadas realizadas, o Maracajá lidera a Segunda Divisão do Campeonato Regional da LARM “Taça Carvão Mineral” com quatro pontos, seguindo de Itaúna e São Martinho com três pontos. O Rui Barbosa marcou um ponto e o Balneário Rincão ainda não pontuou.

Jogando no Estádio Mozart Vieira, em Siderópolis, o Itaúna derrotou o Balneário Rincão por 3 a 1 de virada, na tarde de domingo. Seco, logo aos três minutos de jogo, abriu o placar para o Balneário Rincão. A reação do Itaúna começou ainda na etapa inicial com gols marcados por Schauk aos 15 e Piauí aos 30 minutos. Na segunda etapa, Romario marcou o terceiro gol da equipe de Siderópolis aos 25 minutos.

No sábado, jogando no Estádio Municipal Antônio da Rocha, em Maracajá, o time da casa e o Rui Barbosa não saíram do 0 a 0.

A terceira rodada da Segunda Divisão será disputada no próximo domingo. Às 11h, jogarão Rui Barbosa x Itaúna, em Morro da Fumaça, e às 15h30min, São Martinho x Maracajá se enfrentarão em Siderópolis. O Balneário Rincão estará de folga.