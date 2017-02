Descobridor de Luis Fabiano, Carlão espera grandes talentos na Seletiva da Ponte Preta

Colaboração: MC10Esportes

Luis Fabiano, Alex Silva, Rodrigo ou Gabriel. Esses jogadores que fizeram e fazem história no futebol brasileiro são alguns, dos inúmeros, que passaram pelo crivo do olhar de Carlos Pontes, o Carlão. Especialista em descobrir talentos pelos quatro cantos do Brasil, ele é uma das referências em categorias de base quando o assunto é mapear talentos. O profissional trabalha com a garotada desde 1994, também atuou no profissional, e hoje é especialista da Ponte Preta em captar craques para a base da macaca. E é com esse intuito que ele vai estar nos dias 18 e 19 de fevereiro, em Criciúma, no Bairro Próspera, no Estádio Mário Balsini, para comandar a Seletiva da Ponte Preta.

“Será um grande prazer visitar o Sul, uma terra de muitos craques, principalmente com grandes equipes de Santa Catarina. Em todo o lugar tem jogador bom, e aí deve ter muita gente competente”, conta o olheiro. A Seletiva da Ponte Preta vai envolver atletas nascidos entre os anos de 1999 a 2003, que, no futuro, podem assinar com a Macaca. As inscrições podem ser realizadas no Esporte Clube Próspera na quarta (8) ou sexta (10), desta semana, das 10h às 11h; e também, no mesmo horário, na segunda (13), quarta (15) ou quinta (16), no último dia de inscrição, na próxima semana. Já o contato pode ser feito nos números 48-99917.5837 ou no 48-99975.9690 e também pelo e-mail mc10esportes@gmail.com.

“Gosto de trabalhar com isso, hoje é a minha vida descobrir talentos”, relata

.

Disputar todas as bolas

Como envolve o sonho de inúmeros garotos que vão brigar pela chance de fazer parte de uma equipe da Série A, Carlão dá dicas para quem for fazer o teste se saia bem. “É preciso ter muita vontade, se entrar com sono eu descarto na hora. O que vai contar na seletiva é o individual e não o coletivo. O menino pode perder a bola, mas não pode desistir na marcação”, revela.

Como o profissional conhece o ímpeto dos garotos no Sul do Brasil, já prevê uma seletiva muito forte. “Muitos talentos vieram da região Sul do Brasil e quero levar muito gente lá para fazer a segunda parte do teste na Ponte Preta”, espera. A Seletiva da Ponte Preta está sendo organizada pela MC10 e pela VT Talentos.

Uma seleção extra será formada

Mesmo quem não for escolhido por Carlão, membros da VT Talentos estarão de olho nos dois dias de atividade para selecionar atletas para montar um novo time. Este grupo vai ser responsável por fazer jogos contra equipes do Sul do Brasil, onde os clubes podem, também, captar os atletas para suas respectivas equipes. “É uma nova ideia que está surgindo e que resolvemos implantar. São chances para garotos que também irão passar pelo nosso olhar”, frisa o diretor esportivo, Belini Luiz.