De Forquilhinha para o mundo: um lado pouco conhecido do meia Douglas

Suelen Bongiolo

Natural de Forquilhinha, o meia Douglas, que hoje atua pelo Grêmio, mostrou um lado diferente do que os torcedores estão acostumados a ver. Em entrevista ao site GloboEsporte.com, o camisa 10, que foi revelado no Tigre, contou um pouco sobre a vida na terra natal e as experiências fora do país, além de questões relacionadas à família e aos momentos de lazer.

Segundo o jogador, o vínculo com a terra onde nasceu e onde iniciou a carreira continua forte. As visitas à Forquilhinha, onde moram a mãe e os irmãos, continuam constantes, graças à distância mais curta entre a sua atual morada. “Fico um tempo lá, geralmente passamos Natal e Ano Novo junto com eles (familiares), ou vamos antes. Sempre dou uma passada. Aqui (em Porto Alegre) fica muito mais fácil ir. Quando tenho folga, sempre vou”, destacou.

O jogador também falou da saudade do pai, falecido há 14 anos, a quem Douglas dedica o sucesso. “Se não fosse ele, não seria jogador. Já tinha sido dispensado algumas vezes na base do Criciúma e ele sempre insistia, falava para eu voltar. Até que deu certo. Minha carreira toda é para o meu pai”, lembrou.

Além disso, ele também falou sobre a convicência com as filhas e a dificuldade em ter uma postura mais rígida com elas, já que passa muito tempo longe de casa.

E, claro, a relação entre Douglas e a cerveja não poderia passar em branco. O atleta fez questão de destacar que não bebe todos os dias - desmentindo a fama que é atribuída a ele por muitos torcedores. “Bebo no momento certo, até porque a idade não permite beber todo dia, senão não consegue mais treinar e jogar. Então, escolho um dia para beber com os amigos”, ressaltou.

A entrevista completa pode ser acessada no site do GloboEsporte.com.