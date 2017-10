Cruzeiro contrata Caio Rangel por três temporadas

Renan Medeiros

O atacante Caio Rangel, que está emprestado ao Criciúma até o fim do ano pelo Estoril, de Portugal, foi contratado pelo Cruzeiro por três temporadas. A informação foi divulgada pelo clube mineiro nesta tarde.

O jogador, no entanto, continua treinando normalmente no Criciúma e permanecerá no Tigre até o fim do ano, uma vez que a janela de contratações já fechou. "Neste ano, ninguém mais pode contratar ninguém", lembra o executivo de futebol do Criciúma, Edson Gaúcho.

A negociação entre o Cruzeiro e o Estoril foi finalizada nesta manhã. O jogador já assinou um pré-contrato com a Raposa por três temporadas. Nenhum dos clubes divulgou os valores envolvidos.

Caio Rangel está no Criciúma desde o início do ano. Ele foi titular durante quase todo o Campeonato Catarinense, mas perdeu a condição no Campeonato Brasileiro a partir do momento em que o Tigre passou a atuar no esquema com dois atacantes. Pela Série B, o atleta atuou em 18 dos 27 jogos, fazendo dois gols (um contra o CRB e outro diante do ABC) e dando uma assistência (para o gol de Diogo Mateus, contra o Santa Cruz, na primeira rodada).

O jogador também tem passagens por todas as seleções de base do Brasil. Caio Rangel disputou 17 jogos com a camisa canarinho e marcou quatro gols.