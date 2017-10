Criciúma preparado para o confronto com o Londrina

Lucas Renan Domingos

O Criciúma está pronto para enfrentar o Londrina amanhã, às 16h30min, no estádio Heriberto Hülse. O adversário do Tigre deve entrar em campo motivado após conquistar o título da Primeira Liga de forma invicta, vencendo o Atlético-MG nos pênaltis pelo placar de 4 a 2.

O comandante do Criciúma reconhece a qualidade do adversário, mas afirma que os trabalhos realizados durante a semana irão contribuir para quebrar a forte marcação do Londrina.

“Nós estudamos a equipe deles. Além de jogarem com três volantes, conseguem chegar bem no ataque. É uma equipe que irá dificultar nossos trabalhos. Durante a semana treinamos bastante a chegada pelas laterais com diferentes formações, com dois atacantes e um meio-campo apoiando, dois atacantes abertos pelos lados e, assim, conseguir chegar ao gol”, disse o técnico do Criciúma, Beto Campos.

Beto confirmou o time com a volta de Alex Maranhão ao setor de meio-campo e a saída de Douglas Moreira. Ao longo da semana o treinador chegou a testar novas formações. No treino de quarta-feira, o técnico ensaiou um 4-3-3, com Caio Rangel e Moisés entrando nos lugares de Lucão e Caique Valdívia, com Silvinho jogando centralizado no ataque.

“São situações que podem acontecer ao longo do jogo e temos que estar preparado pra isso. Também buscamos treinar nossa finalização. Os adversários tem criado menos chances que nós, mas precisamos trabalhar mais as movimentações e ter mais calma na hora de chegar na frente do goleiro adversário para marcar o gol”, analisou.