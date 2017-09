Criciúma é o Time do Coração na Timemania

Mayara Cardoso

O concurso da Timemania de número 1.088 realizado na noite desta quinta-feira teve o Criciúma sorteado como Time do Coração. Com os números 05 49 53 58 63 68 69 o sorteio realizado em São Paulo não teve vencedor, acumulando R$ 10,3 milhões para o próximo concurso que será realizado no sábado.

Nesta rodada o Tigre foi escolhido como Time do Coração em 12.511 apostas, sendo que cada uma vale R$ 5.

Os sorteios da Timemania são realizados nas terças, quintas e sábados, a partir das 20h.