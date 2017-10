Criciúma conquista primeiras medalhas de ouro na 17ª Olesc

Iniciou neste domingo as disputas da 17ª Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc), destinada a atletas de até 16 anos. A competição, realizada em Rio do Sul, reúne aproximadamente três mil esportistas de 70 municípios de Santa Catarina. Já no primeiro dia de evento, o enxadrista Érick da Silva Schmitz conquistou duas medalhas de ouro para a maior cidade do Sul do Estado, pela categoria xadrez blitz masculino e xadrez rápido masculino.

“A conquista dele é um reflexo dos treinamentos intensos que estávamos realizando para participar da competição. Hoje, ele é o atleta mais forte da nossa equipe”, destaca o treinador de xadrez, Evandro Bitencourt. Gabriela Espíndola e Henrique Martins faturaram medalhas de bronze no xadrez rápido. As disputas da modalidade seguem até sexta-feira.

A equipe de karatê também foi bem no primeiro dia de competição, assegurando o terceiro lugar por equipes no masculino. No individual, Criciúma conquistou duas medalhas de bronze, nas categorias de 45 kg e 50kg.

Goleadas no futsal,

handebol e basquete

As equipes da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Criciúma estrearam nas modalidades coletivas com goleadas. Contra Concórdia, as meninas do futsal venceram por 6 a 0. Já no basquete, as meninas derrotaram Chapecó por 67 a 16.

O handebol masculino iniciou os jogos com vitória. Os criciumenses superaram São José por 27 a 21. “Fizemos um bom jogo, conseguimos abrir dez gols de diferença, mas devido ao nosso nervosismo da estreia, conseguiram diminuir. Estou feliz com a equipe e acredito que devemos nos classificar para a próxima fase”, frisa o treinador da equipe de handebol, Martinho Mrotskoski.

A modalidade de atletismo seria realizada neste domingo, mas devido ao mau tempo, a competição foi adiada para quarta-feira e sexta-feira.

“Estamos muito felizes com os resultados e com as primeiras medalhas de Criciúma no torneio. Nossos atletas estão focados em trazer bons resultados para o município”, destaca o presidente da FME, Sandro Araújo.

A 17ª Olesc é organizada pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) e seguirá até o dia 14 de outubro. O evento conta com 13 modalidades, porém as competições de natação, ginástica artística e ginástica rítmica já foram disputadas em setembro.