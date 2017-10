Criciúma completo para enfrentar o Inter

Lucas Renan Domingos

Depois de jogo contra o Vila Nova (GO), onde o Tigre entrou em campo com cinco desfalques, o técnico Beto campos contará com elenco completo para enfrentar o Internacional (RS), hoje, às 16h30min. Apesar do Criciúma ainda possuir, matematicamente, as chances de acesso, a situação do tricolor é complicada, mas o treinador garante que os “reforços” serão importantes para o confronto contra os gaúchos.

“Vamos procurar a fazer um bom jogo, queremos buscar um resultado dentro de casa, são pontos positivos para nós. É um jogo importante, principalmente pela grandeza do adversário, mais alguns jogos (o Internacional) vai garantir o acesso pela campanha que vem fazendo”, destacou Beto Campos.

Para o jogo o treinador não esconde qual será o time titular e irá colocar em campo a mesma escalação que iniciou cinco dos seis jogos em que está à frente do Tigre. “É um time que vem jogando e fazendo bons jogos. Retorno essa equipe para começar o jogo e esperamos ter um rendimento importante”, afirmou.

Por isso, o Criciúma iniciará a partida diante do Inter com Luiz; Maicon Silva, Nino, Édson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Lucão e Silvinho. Já o adversário também contará com o retorno de desfalques, como Leandro Damião e Rodrigo Dourado e o provável time de Guto Ferreira será Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e Dalessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha.