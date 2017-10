Corrida Rústica reúne 300 atletas

A Corrida Rústica de Balneário Rincão contou com competidores de toda a região Sul de Santa Catarina. Cerca de 300 atletas de diversas cidades estiveram em Balneário Rincão. O vencedor no masculino foi Marcílio da Silva, de 49 anos, com o tempo de 22 minutos e 56 segundos. Já no feminino, quem chegou na frente foi Josiane Gonçalves, com o tempo de 27 minutos e 15 segundos. Segundo o diretor de eventos da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, Fernando Casagrande, o tempo colaborou e os atletas compareceram dentro do previsto pela organização.

Da Silva corre há 30 anos e sua especialidade é na corrida de 5 quilômetro. “De acordo com a prova que vou correr, a minha preparação varia, pois, treino de 6 a 30 quilômetros”, explica. O atleta faz parte da equipe Amigos de Corredores de Capivari de Baixo, que possui 70 pessoas. Porém, o atletismo corre na veia da família, pois a filha dele, Joana Locks da Silva, foi vencedora da Maratoninha na categoria de 9 a 10 anos.

Também chamou a atenção do público presente foi a Corrida Contra o Câncer de Mama e do colo do útero. As profissionais da Secretaria de Saúde e as participantes dos clubes de mães do município não mediram esforços e correram o percurso traçado. “Nesta luta todas nós saímos vencedoras, pois este trabalho de conscientização é muito importante para todas as mulheres se prevenirem contra o câncer de mama”, explicou a gestora da pasta da saúde Ioná Vieira Bez Birollo.

Colaboração: Comunicação Prefeitura Balneário Rincão