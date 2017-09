Beto Campos não mexe no time para enfrentar o Figueirense

Lucas Renan Domingos

O time que deve entrar em campo diante do Figueirense na noite desta terça-feira, às 19h15min, no Heriberto Hülse, não será diferente da escalação que iniciou o jogo contra o CRB na última rodada da Série B.

Em coletiva na tarde de ontem o treinador do Tigre, Beto Campos, afirmou que há correções a serem feitas, mas sem grandes alterações. “Temos que fazer algumas ações pontuais que conversamos sobre o jogo passado. Nós temos as possiblidades (de mudanças), mas a base da nossa equipe vai ser a mesma. Precisamos ser mais compactados e ter a posse de bola e trabalhar uma chegada pelas laterais do campo”.

O objetivo de conseguir o acesso ainda nesta temporada permanece entre os jogadores. O zagueiro Diego Giaretta, lamentou o tropeço do último jogo em casa contra o Juventude, onde o Tigre perdeu pelo placar de 2 a 1, mas vê o confronte de hoje à noite como uma nova oportunidade de se aproximar da parte de cima da tabela.

“Perdemos em casa, mas buscamos os pontos necessários fora. Nós voltamos a ter esperança e ter chance e estamos no caminho certo. Mesmo o adversário estando na zona de rebaixamento, o confronto será um clássico. Desta vez não podemos deixar passar a oportunidade de estar jogando em casa e buscar a vitória”, analisou.

Ficha técnica:

Criciúma: Luiz; Diego Giaretta, Edson Borges, Nino e Maicon Silva; Barreto, Ricardinho, Caique e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

Figueirense: Saulo; João Lucas, Marquinhos, Leandro Almeida e Dudu; Pereira, Patrick e Marco Antônio; Luidy, Ty Sandows e Henan;

Arbitragem: Pablo dos Santos Alves (PB), auxiliado por Oberto da Silva Santos (PB) e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (PB).

Local: Estádio Heriberto Hülse – Criciúma/SC

Horário: 19h15min