PREFEITOS DE IÇARA - Deobaldo Donato Pacheco (1997 a 2000)

Gabriel Bosa

8ª Legislatura (1997 a 2000)

Deobaldo Donato Pacheco (PMDB) - Prefeito municipal

Henrique Gugliemi (PFL) - Vice-prefeito

Sede do Executivo situada no Paço Municipal Ângelo Lodetti, Praça Castelo Branco (atual Praça João Goulart), número 120, Centro.

Deobaldo Donato Pacheco, mais conhecido como Bado, nasceu no Bairro Aurora, em Içara, no dia 16 de novembro de 1953. Era casado desde 1977 com Leonilza Fernando Pacheco, com quem teve duas filhas e um filho. Faleceu em 23 de janeiro de 2012, aos 58 anos, após anos de batalha contra um câncer.

Desde a adolescência, conciliou a formação escolar ao trabalho junto dos pais em uma loja de tecidos. Posteriormente, trabalhou no comércio de material para construção Campos Búrigo durante nove anos, alcançando o posto de gerente co-mercial.

Trabalhou ainda na Empresa Becker Ltda, em São Paulo, e, como gerente, por três anos, na Transportadora Batrol, em Criciúma. Em 1983, assumiu o comando do Mercadinho Marista, dando continuidade ao trabalho dos pais.

No ano seguinte, filiou-se ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Içara, chegando à Presidência municipal do partido em 1987 e foi responsável pela campanha de Ibanez Zanette à Prefeitura em 1988.

Em 1992, disputou sua primeira eleição ao Executivo içarense, perdendo para a coligação encabeçada por Arthur Zanolli, com uma diferença menor de mil votos.

Disputou novamente o pleito em 1996, sagrando-se vencedor com 13.281 votos, 2,8 mil a mais que o segundo colocado.

Após completar seu mandato no Executivo, atuou como coordenador regional da Casan e responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Criciúma.

Bado sempre teve uma forte relação com o Balneário Rincão, àquela época ainda pertencente a Içara. Em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos, seu nome batizará um complexo de casas populares que está sendo construído no agora município.

Urbanismo



Regularizou o loteamento popular no Bairro Aurora, tirando da informalidade a situação dos moradores e possibilitando o registro dos imóveis.

Segurança

Doou o terreno municipal de 1,5 hectare, às margens da Rodovia SC-445, para o início da construção do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Içara, concluído no mandato seguinte, do prefeito Júlio Cézar Cechinel.

Educação



O Governo Municipal de Bado e Henrique, em parceria com a Associação Comercial de Içara (ACII) e demais entidades organizadas, em 1999, implantou o campus da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), trazendo grandes avanços à educação superior regional.