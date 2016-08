PREFEITOS DE CRICIÚMA - Nery Jesuino da Rosa (1961-1964)

NERY JESUINO DA ROSA - PREFEITO MUNICIPAL

1961-1964

Nery Rosa é natural de Tubarão, onde nasceu, dia 1º de junho de 1926, ano da instalação do Município de Cresciuma.

Casado com Norma de Souza, de cujo matrimônio nasceriam Márcio, Marilda e Murilo.

Advogado. Veio para Cresciuma em 1959 para organizar a Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão, Satc. Paralelamente prestava serviços ao Sesi. Relacionou-se tão bem com os petebistas (e os pessedistas) locais a ponto de ter seu nome imposto, por esse partido, para concorrer ao cargo de prefeito - condição sinequa de ser formalizada a aliança entre PSD-PTB.

Nery Rosa foi candidato a prefeito em 1960, pela aliança Social Trabalhista, formada pelo Partido Social Democrático - PSD - e pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Seu oponente, concorrendo pela União Democrática Nacional - UDN - foi o cartorário Aldo Hercílio da Luz.

Renunciou ao mandato de prefeito no dia 4 de outubro de 1963, sendo substituído por Arlindo Junkes, eleito indiretamente pela Câmara Municipal para completar o mandato.

Visionário. É assim que pode ser rotulado Nery Jesuino da Rosa. Era de pouca conversa e de muita ação. Quis marcar - e marcou - época. Foi um prefeito diferente: deixou o gabinete, foi para as ruas, embarcava no trator, calçava botas, paliava cascalho nas estradas.

Não teve tempo de implantar o "cinturão verde" da cidade, constituído de hortas domésticas, um dos seus projetos pioneiros para Criciúma.

Construiu a Rodovia do Imigrante, ligando o Pinheirinho à sede do Distrito de Rio Maina, uma velha aspiração das duas populações. Era por essa rodovia que se chegava à Metropolitana para ver os jogos do E. C. Metropol. Com tempo bom, poeira, muita poeira da pirita que revestia a pista de rolamento. Com chuva, lodo, muita lama.

Construiu a Rodovia Jorge Lacerda, ligando Criciúma-Sul, Pinheirinho, ao Sangão, ao Verdinho e à BR-101. Duramente criticado pelo centro da cidade que afirmava que Nery estava abrindo uma rodovia que ligava nada a coisa nenhuma. Exagero dos oposicionistas, que viam, nessa e noutras iniciativas de Rosa, a sua vertiginosa ascensão política.

Construiu a Avenida Santos Dumont. Era apenas uma estrada de segunda, um caminho esburacado. Havia até um banhadão lá perto do cemitério. Ele retificou o leito da estrada, aterrou o banhadão e deu à cidade a avenida que, por beirar o aeroporto municipal e em homenagem ao inventor do avião, tomaria o nome de Santos Dumont.

É de Nery Rosa a construção de um novo cemitério para a cidade. Aquele aqui do Centro, do início da Rua Desembargador Pedro Silva (terreno hoje ocupado pelo supermercado Bistek) estava esgotado, não havia mais como ampliar. Nery Rosa sacrificou a pista não utilizada do Aeroporto Leoberto Leal e plantou, ali, o novo campo santo da família criciumense.

Na administração de Nery Rosa foi criada, no Brasil, a gratificação salarial natalina conhecida como Décimo Terceiro. A gratificação Natalina foi instituída no governo de João Goulart, por meio da Lei 4.090, de 13/07/1962, regulamentada pelo Decreto 57.155, de 03/11/1965 e alterações posteriores. Deve ser paga ao empregado em duas parcelas até o fim do ano, no valor corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração para cada mês trabalhado. O pagamento deve ser feito como referência ao mês de dezembro. Lê-se, no seu primeiro artigo: "Art. 1º No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Como a lei fala em empregado (celetista) e o Município não tinha empregado, mas apenas funcionário público (estatutário), Nery Rosa propôs, e a Câmara aprovou, a concessão daquela gratificação aos servidores do Município e Criciúma se constituiu no primeiro município brasileiro a pagar o Décimo Terceiro aos seus servidores.

Numa engenharia política construída pelo PSD e pelo próprio PTB, do qual fazia parte, foi desenhada a sua renúncia. De um lado o Padre EstanislauCiseski, PSD, e do outro Aryovaldo Machado, PTB, seu principal assessor.

E, no dia 4 de outubro de 1963, renunciou ao mandato de prefeito municipal de Criciúma. Nos cafés da cidade dizia-se que Criciúma dormira com ar carregado, mas acordara com Ar Lindo (rsrsrs).

Na semana seguinte, Nery Jesuino da Rosa era nomeado Procurador da Assembleia Legislativa do Estado.

São Luiz

Nery sacrificou a pista não utilizada do Aeroporto Leoberto Leal e implantou, ali, o cemitério municipal

Jorge Lacerda

Construiu a rodovia, ligando Criciúma-Sul, Pinheirinho, ao Sangão, ao Verdinho e à BR-101

Infraestrutura

Construiu também a Avenida Santos Dumont, que, por beirar o aeroporto municipal e em homenagem ao inventor do avião, ganharia este nome

6a. Legislatura - 1961/1964 - Onze vereadores

Vereadores: Ado Vânio de Aquino Faraco, Antônio Colonetti, AryovaldoHuascar Machado, Dorizo Francisco Rocha, Ernesto Bianchini Góes, José Contin Portella, Nelson Alexandrino, Nicolau Destri Napoleão, Pedro Andrade, Pedro Guidi, Wilmar Zózimo Peixoto. Assumiram durante o período os suplentes: Ângelo Lodetti, Augusto Firmino, Ayrton Guidi, José Lentz, José Rosso, Leoni Lemos, Manoel Ribeiro, Otávio Pacheco dos Reis.