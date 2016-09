PREFEITOS DE CRICIÚMA - Elias Angeloni (1933-1945)

Archimedes Naspolini Filho

Elias Angeloni - 1933-1945

A rigor, o prefeito que go-vernou Cresciuma durante o maior período. Vejamos: de julho de 1933 a 1936, nomeado pelo interventor estadual, a quem competia nomear prefeitos municipais; de 1936 a 1937, como prefeito eleito. Angeloni, do Partido Liberal Catarinense, concorreu com Paulo Rizzieri, do Partido Conservador. Foi diplomado pela Junta Apuradora Eleitoral de Laguna.

Com designação oficial do interventor federal em nosso Estado, Hercílio Amante go-vernou interinamente em 1944, Alfredo Bortoluzzi, interino, de 1945/1946.

Em 1937 foi estabelecido o Estado Novo - Getúlio Vargas - e ele foi confirmado titular do nosso Poder Executivo e go-vernou até 1945.

Doze anos ininterruptos: de 1933 a 1945.

Elias Angeloni é natural de Cresciuma, cidade na qual nasceu dia 20 de outubro de 1900. Faleceu dia 26 de abril de 1984.

Na mocidade, trabalhou no armazém de secos & molhados de Marcos Rovaris, na localidade de Primeira Linha, onde residia. Depois se estabeleceu no ramo hoteleiro com um estabelecimento que oferecia pensão completa: cama, mesa e banho (um luxo para a época).

Elias Angeloni foi o primeiro cartorário - Tabelionato e Registro de Imóveis - de Cresciuma, atividade que exerceu até se aposentar. Sua nomeação se deu no exercício do mandato de prefeito municipal, do qual se licenciou para assumir as novas funções, sendo substituído por Hercílio Amante.

Na chefia do Poder Executivo deixou como sua grande obra a construção do nosso primeiro Paço Municipal próprio. Até então, a administração municipal funcionara em casas alugadas: a primeira, a de Frederico Minato, na Praça Nereu Ramos, hoje Foto Zappelini; a segunda, na casa de João Thomé, esquina das Ruas Santo Antonio e Getúlio Vargas. Dali para o paço construído por Elias Angeloni, que serviu, também, como sede do fórum da comarca de Cresciuma.

Filiado ao Partido Social Democrático - PSD - seu Elias era muito amigo e muito prestigiado pelos políticos graduados do seu partido em nível esta-dual. Nereu Ramos, na condição de interventor esta-dual, veio a Cresciuma trazer seu prestígio pessoal aos atos de inauguração do Posto de Puericultura, construído no Bairro Operária Velha (hoje Santa Bárbara) e construído pelo Município com recursos do Governo Estadual. Em 1950, Elias Angeloni foi eleito vereador à Câmara Municipal de Cresciuma.

Diplomação

Elias Angeloni foi o prefeito que governou o município durante o maior período

Grande obra



Foi na gestão de Elias Angeloni que Criciúma teve a construção de seu primeiro Paço Municipal próprio, hoje a Casa da Cultura Neusa Nunes Vieira Foi na gestão de Elias Angeloni que Criciúma teve a construção de seu primeiro Paço Municipal próprio, hoje a Casa da Cultura Neusa Nunes Vieira

Legislativo



Em 1950, Elias Angeloni foi eleito vereador à Câmara Municipal de Cresciuma Em 1950, Elias Angeloni foi eleito vereador à Câmara Municipal de Cresciuma