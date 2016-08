OS PREFEITOS DE IÇARA - Júlio Cezar Cechinel (2001 a 2004)

Gabriel Bosa

Capítulo IV

9ª Legislatura - 2001 a 2004

Júlio Cezar Cechinel (PP) - Prefeito-municipal

Heitor Valvassori (PP) - Vice-prefeito

Sede do Executivo situada no Paço Municipal Ângelo Lodetti, Praça Castelo Branco (atual Praça João Goulart), número 120, Centro.



Eleitos em 2000, em chapa pura do Partido Progressista (PP), com vantagem de aproximadamente 4,5 mil votos, em um total de 40 mil eleitores.



Júlio Cezar Cechinel nasceu em Criciúma, no dia 18 de outubro de 1951. Filho de Aldo Cechinel e Eufêmia Dal-Toé Cechinel. Atualmente é casado com Maria Cacilda Dajori. Possui sete filhos, de dois casamentos.



Começou os estudos na Escola Estadual Professor Lapagesse e concluiu o ensino médio no Colégio Marista, ambos em Criciúma, sempre conciliando a formação escolar com o trabalho rural. Aos 18 anos, prestou vestibular para o curso de Farmácia e Bioquímica, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), concluído em 1975.



Após a formação, voltou à região, iniciado a carreira de professor de Química no Colégio Cristo Rei, em Içara. Em 1976, junto a um sócio, abriu dois laboratórios, em Criciúma e Içara.

Em 1989, foi convidado pelo então prefeito Heitor Valvassori para assumir a Secretaria de Saúde de Içara, permanecendo até 1992. No ano seguinte, foi eleito vice-prefeito na chapa de Arthur Zanolli.

Em 1997, disputou sua primeira eleição ao Executivo içarense, mas não conseguiu se eleger. Depois do processo, voltou às suas atividades particulares, ingressando novamente na corrida eleitoral de 2000, quando foi eleito à Prefeitura Municipal.

Cumpriu o mandato até 2004 e nunca mais se envolveu nos processos políticos.

Heitor Valvassori nasceu em 6 de fevereiro de 1948, filho de Hector Valvassori e Mathilde Dal Pont Valvassori. É casado, possui três filhos e duas netas.

Técnico em contabilidade e empresário no ramo imobiliário, Valvassori entrou para a vida pública aos 35 anos, quando eleito para a Câmara de

Vereadores de Içara, em 1983, ainda pelo Partido Democrático Social (PDS).

Antes de atuar como vice de Júlio Cezar, havia sido prefeito de Içara entre 1989 e 1992. Voltou ao comando do Executivo em 2005, encerrando as atividades políticas em 2008.

Pavimentações

A gestão Júlio Cezar - Heitor se destacou pelo volume de obras em infraestrutura. Foram mais de 100 ruas pavimentadas, além de importantes vias de Içara, como a rodovia na Primeira Linha, ligando o município a Criciúma, o acesso Sul ao Balneário Rincão

Atendimento

Construção do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Içara, às margens da SC-445, aprimorando o atendimento de ocorrências no município, Balneário Rincão e BR-101.

Melhorias

Foi responsável pela construção do trevo de acesso central a Içara pela Rodovia SC-445.

Principais ações

Agricultura

O trabalho no campo ganhou mais destaque com a criação do Conselho Municipal de Agricultura, ampliou a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Içara e da Secretaria Municipal de Agricultura. Criou o Programa de Inseminação Artificial de Bovinos.

Balneário Rincão

Em Balneário Rincão, àquela época ainda pertencente a Içara, construiu o Centro Múltiplo-Uso, na Lagoa dos Freitas, criou a Praça Nossa Senhora dos Navegantes, promoveu a limpeza e desassoreamento do canal da Lagoa do Jacaré, construiu 13 casas para vítimas da chuva e vendaval, em 2001, na comunidade de Barra Velha.

Saúde pública

Na área da saúde, o governo Júlio Cezar - Heitor criou o programa Fisioterapia em Domicílio, instaurou o Centro de Atendimento Psicossocial (CAP), comprou um micro-ônibus para transporte de pacientes a centros médicos de Florianópolis e Porto Alegre.

Câmara de Vereadores 10ª Legislatura: 2001 - 2004

Acirton Costa (PMDB), Antônio de Mello (PMDB), Antônio José Cardoso (PPB), Cleber Antenor Vianna (PDT), Francisco Hortêncio Motta (PFL), Jairo Celoy Custódio (PMDB), Joadilson Brasil Rocha (PFL), José Zanolli (PPB), Márcio Dalmolin (PSDB), Pedro Dionísio Gabriel (PPB), Pedro Renato Zaccaron (PMDB), Sílvio João Vianna (PPB), Wagner Pereira Pizzetti (PPB).