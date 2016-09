OS PREFEITOS DE IÇARA - João Ramos Roussenq (1977 - 1982)

Gabriel Bosa / Especial

4ª Legislatura (1977 a 1982)

João Ramos Roussenq - Prefeito municipal

Hilário Zanatta - Vice-prefeito

João Ramos Roussenq nasceu em 1ª de abril de 1928, filho de Agostinho Roussenq e Caetana Bernardo Roussenq. Foi casado com Ozaide Rabello Roussenq, com quem teve duas filhas e um filho. Faleceu em 25 de fevereiro de 2002.

Roussenq trabalhou junto à família na agricultura desde a infância, sempre conciliando com a formação escolar. Ainda jovem, ingressou na indústria carbonífera, principal vetor da economia regional da época, trabalhando como encarregado das escolhedeiras de carvão durante 17 anos. Exerceu ainda a função de mecânico na Companhia Carbonífera Urussanguense e Carbonífera Barão do Rio Branco S/A, alcançando o posto de chefe geral da oficina.

Em paralelo ao trabalho na mineração, ganhou reconhecimento como jogador de futebol. Atuou em diversos campeonatos regionais e estaduais, defendendo os escudos do Comerciário Esporte Clube, Urussanga Futebol Clube, Esporte Clube Minerasil de Santana e Grêmio Esportivo Barão do Rio Branco.

Foi ainda presidente da Sociedade Amigos da Mineração de Içara (SAMI) e membro do Lions Clube Içara.

Iniciou na política como militante do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), chegando ao cargo de secretário do Diretório Municipal. Após o golpe militar de 1964, Roussenq se filiou ao Movimento Democrático Brasileio (MDB, precursor do PMDB), se engajando na luta pela liberdade da democracia. Exerceu seu primeiro cargo público como secretário de Obras de Içara durante o governo de José Antônio Dal-Toé, entre 1973 e 1976.

Foi eleito ao Executivo içarense em 15 de novembro de 1976, assumindo o cargo nos primeiros dias do ano seguinte.

Esporte

A administração Roussenq foi a responsável pela conclusão do Módulo Esportivo Municipal, iniciado na gestão anterior. Devido a sua grande história no esporte, a estrutura foi batizada de Complexo Esportivo João Ramos Rossenq após o seu falecimento.

Inclusão social

Doou o terreno para a construção da sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) - Escola Sonhos Dourados. A obra é de fundamental importância para a inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais na sociedade..

Infraestrutura

Deu início a obras de diversas unidades escolares e realizou a extensão da iluminação pública do município, além de construir quadras esportivas e áreas de lazer e pavimentação de vias.

Assinou o convênio com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), levando abastecimento de qualidade a diversas regiões de Içara.

Câmara de Vereadores - 5ª Legislatura (1977 a 1982)

Adão dos Santos Moreira(MDB), Antônio Manoel Rabelo (ARENA), Antônio Mendes (ARENA),Delaudino Antonio da Silva (MDB), Felix Pizzetti(ARENA),Lauri Hildebrando da Luz (MDB), Manoel Cardoso Filho (MDB), Natalício Felipe Cardoso (ARENA), Pedro Custócio Borges (MDB).