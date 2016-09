OS PREFEITOS DE IÇARA - Arthur Zanolli (1993 a 1996 e 1983 a 1988)

Gabriel Bosa

7ª Legislatura (1993 a 1996)

Arthur Zanolli (PP) - Prefeito municipal

Júlio Cezar Cechinel (PP) - Vice-prefeito

5ª Legislatura (1983 a 1988)

Arthur Zanolli (PDS) - Prefeito municipal

Quintino Pizzeti (PDS) - Vice- prefeito

Sede do Executivo situada no Paço Municipal Ângelo Lodetti, Praça Castelo Branco (atual Praça João Goulart), número 120, Centro.

Arthur Zanolli foi o segundo chefe do Executivo içarense eleito por dois mandatos, com intervalo de dez anos entre os governos. Nasceu em 17 de dezembro de 1940, em Içara, época em que o distrito ainda pertencia a Criciúma.



É filho de Antonio Zanolli e Maria Niero Zanolli. Casou-se em 1964 com Santina Della Bruna, com quem teve seis filhos, entre eles, José Zanolli, que seguiu os caminhos do pai na política, eleito vice-prefeito de Içara na chapa com Gentil Dory da Luz, em 2010.



Desde a adolescência, Arthur conciliou a formação escolar com o trabalho na lavoura junto aos pais e irmãos. Posteriormente, trabalhou no transporte de fumo, auxiliando mais de 360 agricultores do município no escoamento de produção, além de transportar madeira e tijolos para as estufas de fumo.



Durante os dois mandatos, notabilizou-se por ter dado continuidade aos trabalhos encaminhados pelos antecessores. Em Balneário Rincão, construiu a sede da subprefeitura e um posto de saúde nas antigas dependências do City Club.

Obra

Foi responsável pelo início da construção da rodoviária de Içara.

Social

Zanolli ganhou notoriedade em transformar a antiga igreja de São Donato em museu, encaminhando a construção de um templo maior e mais amplo a poucos metros de distância do original.

Saúde

Chefe do Executivo, destacou-se por colaborar com a construção do Hospital São Donato, garan-tindo mais agilidade em consultas e tratamento médico para toda a região.

Principais ações Mobilidade

Na área da infraestrutura, realizou a pavimentação asfáltica da Rodovia Lino Zanolli, na Vila São José. Criou os Centros Comunitários dos bairros de Segunda Linha (Morro Bonito), Rio Acima, Linha Pascoaline, Novo Caravaggio, Cristo Rei, Barra Velha, Poço Oito e Liri, além da renovação de outras estruturas, somando 17 obras. Construiu o Fórum de Içara, no Bairro Jaqueline. Canalizou o Rio Içara na região Central, além de realizar o primeiro asfaltamento na Rua Marcos Rovaris e vias no entorno. Junto à iniciativa privada, ampliou e pavimentou as vias do Bairro Pedreias até o Campestre. Abastecimento

Foi o prefeito responsável por assinar o primeiro contrato entre a Casan e Içara, garantindo o abastecimento de água potável para grande parte do município.

Câmara de Vereadores: 8ª Legislatura: 1993 a 1996

Gentil Dory da Luz (PMDB), AdilorGuglielmi (PSDB), João Batista Rodrigues (PPB), João Dolvino Vieira (PPB), Valmor Ângelo Rosso (PMDB), Camilo de Azevedo (PPB), Luiz Otávio Nunes (PPB), Antenor Nascimento da Rosa (PMDB), Danúbio GervásioVeira (PPB), Pedro Dionísio Gabriel (PPB), Nereu Casagrande (PFL), Arino Manoel dos Santos (PMDB), Vanor Manoel Pacheco (PPB).

Câmara de Vereadores: 6ª Legislatura: 1993 a 1996



Antônio Manoel Rabelo (PDS/PFL), Antônio Mendes (PDS), Felix Pizzetti (PDS), Heitor Valvassori( PDS), Manoel Cardoso Filho (PMDB), Osvaldo Duarte (PMDB), Pedro Felipe (PMDB), Pedro Dionísio Gabriel (PDS), Pedro Renato Zaccaron (PMDB), Sadi Bráz Batista (PDMB), Venício Elizeu Martins (PMDB).