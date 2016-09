Os PREFEITOS DE FORQUILHINHA - Vanderlei Ricken (1990 a 1992 - 1990 a 1992)

Francine Ferreira/Especial

1ª Legislatura – 1990 a 1992

Vanderlei Ricken (PMDB) – Prefeito

Nelson Da Soler (PMDB) – Vice-prefeito

3ª Legislatura – 1997 a 2000

Vanderlei Ricken (PDT) – Prefeito

Paulo Hoepers (PPB) – Vice-prefeito

A ideia da emancipação de Forquilhinha já permeava nas cabeças de muitos moradores desde a década de 1950, e se fortaleceu na década de 1970. Foram quatro tentativas para que o processo conseguisse ser aprovado e efetivamente, saísse do papel.

Por fim, em 26 de abril de 1989, o governador em exercício de Santa Catarina, Casildo Maldaner sancionou a lei que criava oficialmente o município de Forquilhinha. Consequentemente, uma eleição foi realizada no mesmo ano, para definir o primeiro prefeito da cidade.

Na disputa, duas chapas puras se enfrentando. O PMDB indicou como candidato a prefeito, o presidente da comissão de emancipação, Vanderlei Ricken, tendo como vice, Nelson Da Soler. Ambos conquistaram 3.486 votos e, com isso, venceram. A coligação, com slogan "Para Emancipar de Verdade", contou com a participação formal do PMDB, PDT e PSDB e informal do PT.

O pleito foi contra o candidato a prefeito do PDS, Paulo Hoepers, que teve como vice, Heitor Casagrande.

Atualmente, Vanderlei tem 59 anos de idade. Filho de Affonso Ricken e Ana Maria MaagRicken nasceu em Criciúma em 23 de janeiro de 1957 e, aos oito anos, foi morar em Forquilhinha. É casado desde agosto de 1998 com Mara Rúbia da Rosa, e tem dois filhos e uma enteada.

É, também, bacharel em Jornalismo e Direito. Até chegou a cursar engenharia civil durante quatro semestres, mas decidiu trocar a graduação, e em 1983, se formou em Jornalismo. Posteriormente, em 1987, terminou o curso de Direito.

Com o slogan "Livre para crescer", a administração de Ricken e Da Soler começou em 1990, tendo como objetivo, mostrar para as pessoas que a emancipação teria valido a pena.

Com todo o trabalho de estruturação do município pela frente, a primeira providência adotada foi a compra de vassouras para que as ruas fossem varridas, e depois, os meios fios pintados. Isso porque os equipamentos que deveriam estar à disposição haviam sido levados para Criciúma.

Antes mesmo da posse dos eleitos, iniciou-se o trabalho de elaboração de projetos de lei; Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos; e definição de secretarias e departamentos da prefeitura, bem como do espaço em que elas funcionariam. Na sequência, houve negociação e compra de equipamentos; e escolha do local que abrigaria a sede da prefeitura, além da necessidade da definição do que seria a identidade e a vocação do município recém instalado. Prevaleceu a vocação natural para a agricultura e se projetou a diversificação industrial.

O PLEITO de 1996 marcou o retorno do primeiro prefeito de Forquilhinha ao comando do Executivo Municipal. Depois de quatro anos afastado, durante o mandato de Nelson Da Soler, Vanderlei Ricken foi novamente candidato a prefeito, desta vez pelo PDT e tendo como vice, Paulo Hoepers, do PPB.

A coligação foi intitulada "Forquilhinha Forte", e venceu uma disputa bastante acirrada contra a chamada "Unidade Democrática Liberal - UDL de Forquilhinha", composta pelo PMDB, PFL, PL e PSDB, que havia indicado como candidato a prefeito, Valberto Arns (PMDB), com José Cláudio Gonçalves (PFL) como vice.

Em números, foram 4.785 votos para os vencedores, contra 4.653 votos para a UDL.

Neste segundo mandato, os trabalhos permaneceram voltados para a continuidade das ações de estruturação do município. De 1997 a 2000, a receita de ICMS, por exemplo, foi quase triplicada.

Além de prefeito, Vanderlei Ricken foi funcionário da Justiça do Trabalho de Santa Catarina desde 1980, e se aposentou em 2015. Do cargo, licenciou-se apenas nas oportunidades em que comandou o Executivo forquilhinhense.

Saneamento



Desde o início do primeiro mandato, em 1990, uma das grandes preocupações foi com a implantação do projeto de saneamento básico, com instalação de aterros, tubulações e bocas de lobo. O objetivo era não permitir a existência de esgoto a céu aberto em Forquilhinha.

Infraestrutura



Ainda em 1990, a administração municipal passou a comprar áreas em cada bairro, para construir espaços públicos como postos de saúde, centros comunitários e campos de futebol. No decorrer dos dois mandatos, foram adquiridos terrenos nos bairros Saturno, Santa Cruz, Santa Isabel, Santa Ana, Ouro Negro, Vila Lourdes, Sanga do Engenho, Taquaras, entre outros.

Horto Florestal



Também em 1990, foram comprados das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, oito hectares de terra, destinados ao Parque Ecológico São Francisco de Assis. Consequentemente, foi implantado o Horto Florestal, para produção de mudas nativas exóticas e ornamentais.

Outros tópicos

1990:

Compra de oito hectares de terra, onde atualmente estão localizadas as sedes da Prefeitura e Câmara de Vereadores;

1990:

Compra de oito hectares, onde foi implantado o primeiro núcleo industrial, entre os bairros Saturno e Vila Franca;

1990:

Construção da Escola de Educação Básica Jacob Westrup, no Bairro Saturno;

1990:

Implantação da Apae de Forquilhinha no Bairro Santa Cruz. Posteriormente, em 2000, foi inaugurada a sede oficial da instituição, no bairro Ouro Negro;

1990

Fundação da Associação dos Clubes de Mães de Forquilhinha;

1991

Criação da Lei de Incentivos Fiscais e Estímulos Econômicos para implantação de Indústrias;

1992

Implantação da estação de monitoramento do Rio Mãe Luzia;

1998

Projeto "Pavimentando em parceria", com a própria população. No fim de 2000, já havia três frentes de pavimentação, e o planejamento era a pavimentação de 12 quilômetros por ano.

CÂMARA DE VEREADORES

3ª Legislatura - 1997/2000

Vereadores: Alcides Minatto, Antonio Horr, Dimas Kammer, Edésio Fernando Loch, Joelci Rafael da Rosa, Raulino Pires da Silva, Valcir Antonio Matias, Valdecir Forgiarini, Valentin PicoloUgioni, Vanderlei Alexandre e ZuriLanger. Assumiram, durante o mandato, os suplentes Gilberto Steiner, Gilmar Antônio Teixeira, Godofredo Hoepers, Ivone Minatto, Jorge Luis da Silva, José Felipe Josefino.

1ª Legislatura - 1990/1992

Vereadores: Agenor Casagrande, Alcides Dondossola, Antenor Colombo, Edgar José Tiscoski, José Cláudio Gonçalves, José Forgiarini, José Lino Junkes, Libero Alexandre e Zeferino Vitali. Assumiram, durante o mandato, os suplentes Nelson Boaventura Luiz, SalésioSehnem e Valdir Minotto.