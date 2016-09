OS PREFEITOS DE FORQUILHINHA - Vanderlei Alexandre (2008-2016)

Francine Ferreira/Especial





6ª Legislatura - 2009 a 2012

Vanderlei Alexandre (PP) - Prefeito

Félix Hobold (PT) - Vice-prefeito

7ª Legislatura - 2013 até o momento atual

Vanderlei Alexandre (PP) - Prefeito

José Ricardo Junkes (PP) - Vice-prefeito

Em 5 de outubro de 2008, por uma vantagem de 711 votos, o povo forquilhinhense definiu que o próximo prefeito da cidade seria o progressista, Vanderlei Alexandre, acompanhado pelo vice-prefeito, Félix Hobold (PT).

A coligação entre PP e PT tinha, ainda, o apoio do PR, e conseguiu conquistar 7.328 votos nas urnas, contra os 6.617 votos obtidos pelo candidato opositor, José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, que fazia parte da coligação "Abrace Forquilhinha", composta pelo DEM, PDT, PMDB e PSDB.

Atualmente com 46 anos, Alexandre é casado com Marilda Casagrande e tem dois filhos. Nasceu em 30 de janeiro de 1970, na comunidade de Sanga do Café, em Forquilhinha, aonde viveu grande parte de sua vida. Filho dos agricultores Líbero Alexandre e Lúcia Beretta Alexandre, o conhecido 'Lei' trabalhou muito tempo na roça e, depois, como motorista.

Estudou até o 6º ano em Forquilhinha, e só mais tarde é que conseguiu terminar os ensinos fundamental e médio, já em Criciúma.

Em 1996 foi eleito vereador no município pela primeira vez, fato que se repetiu, também, nospleitos de 2000 e 2004. No período de 1997 a 2008, depois que entrou para a política, Alexandre, além de vereador, passou pela assessoria de gabinete do deputado estadual, Valmir Comin, e por diversas secretarias da prefeitura de Forquilhinha, como a chefia de gabinete, administração, planejamento e obras.

Chegou a começar a faculdade de Ciências Políticas na Univale, de São José, na Grande Florianópolis, mas foi em Criciúma, na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), que se formou, em 2006, no curso superior de Direito.

A partir de 2009, então, assumiu o Poder Executivo de Forquilhinha, e desde então, ocupa a função na cidade. Logo nos primeiros meses do mandato, um primeiro processo de cassação caiu em seu colo.

A acusação era de que ele, assim como seu vice e com a ajuda do ex-prefeito, Paulo Hoepers, teriam supostamente comprado votos e abusado de poder econômico nas eleições municipais de 2008. No entanto, a acusação da coligação "Abrace Forquilhinha" não foi comprovada na Justiça Eleitoral.

Nos anos que se seguiram, destacam-se os prêmios conquistados pelo município: "Selo Cidade Cidadã" duas vezes; "Ludicidade Pontinhos de Cultura"; e "Boas Práticas em Gestão Ambiental Urbana.Para o próprio Lei, em 2012, chegaram o selo "Prefeito Empreendedor" e o prêmio "Prefeito Amigo da Criança".

Depois de quatro anos do primeiro mandato, Vanderlei Alexandre buscou a reeleição, obtida oficialmente no dia 7 de outubro de 2012, com o vice-prefeito também progressista, José Ricardo Junkes. A vitória foi para a coligação "Pelo Bem de Forquilhinha", composta também pelo PRB, PSL, PR e PPS, que obteve 8.401 votos, de 16.092 eleitores.

Neste pleito, 7.413 votos foram anulados, porque depois do pleito, acabou indeferida a candidatura de José Cláudio Gonçalves, que novamente era o candidato de oposição, da coligação "Forquilhinha para todos", composta pelo PDT, PT, PMDB, DEM, PSB e PSD.

Com isso, o segundo mandato de Alexandre começou em 2013 e ele, novamente, foi surpreendido por uma ação de cassação. Desta vez a acusação feita pela coligação "Forquilhinha para Todos" afirmava que, antes das eleições de 2012, Leihavia aproveitado o cargo que já ocupava em benefício próprio.

O processo durou em torno de dois anos e chegou, até mesmo, ao Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, transitou em julgado em novembro de 2014, o que deixou Lei e Zé, que governavam através de liminar, livres da ameaça de perderem o cargo.

Em relação aos prêmios recebidos pela gestão, neste ano de 2016, o prefeito recebeu Prêmio Nacional Medalha Zilda Arns de Boas Práticas à Primeira Infância; o "Prefeito Empreendedor"; e pela segunda vez, o Prêmio "Prefeito Amigo da Criança".

Nos dois mandatos, foram investidos em melhorias para a cidade em torno de R$ 57 mi de recursos federais e estaduais, e aproximadamente R$ 24 mi de recursos próprios.

ATRATIVO

Em 2012 foi inaugurada a Praça do Centenário, construída em anexo ao Parque Ecológico São Francisco de Assis, no Saturno. Investimento de mais de R$ 800mil da União e Governo do Estado.

HABITAÇÃO

Em 2010, a construção de 112 unidades habitacionais, o "Jardim dos Ipês" na Cidade Alta. Mais de R$ 8 milhões investidos, através do PAC II do Ministério das Cidades. Com isso, mais de uma centena de famílias foram instaladas adequadamente na cidade.

EDUCAÇÃO

Em 2010 a prefeitura assumiu a gestão das creches e tornou o serviço gratuito. O número de crianças atendidas passou de 120 para mais de 1350. Atualmente, 80% das crianças de Forquilhinha são atendidas pelo serviço, através de dois convênios com instituições particulares e oito creches públicas.

OUTROS TÓPICOS

2008 a 2012: Início da construção do Anel Viário, com a Avenida Professor Eurico Back e a ponte sobre o Rio Mãe Luzia na Rua José Eyng;

Desde 2009: Implantação do SAMU, INSS, Caixa Econômica Federal, Procon, Sine, CRAS e CREAS;

2010: Desassoreamento do Rio Sangão: 23 mil mudas plantadas em 50metros das margens do rio, em 7 quilômetros de extensão;

2010: Construção do Centro de Triagem e criação da Associação de Catadores;

2015: Pavimentação de 2,5 quilômetros da Rodovia Jacob Westrup em parceria com o Governo do Estado. Mais de R$ 3 milhões investidos;

2015: Início da implantação do esgotamento sanitário em parte do município. Mais de R$ 18 milhões de recursos do Fundo Nacional da Saúde.

CÂMARA DE VEREADORES

6ª Legislatura - 2009/2012 - Nove vereadores

Vereadores: Carlos Alberto Arns Filho, Dimas Kammer, EdésioLoch, Érico D'Amorim, Ivone Minatto, Ivoney Córneo, JerriAdriani Elias, ValcirMatias e Valdeci Figueredo. Assumiram, durante o mandato, os suplentes Adailton Goulart, AdenorPola, Angelo Ronchi Neto, Célio Elias, Dereal Paulo da Rosa, José de Costa, Juarez de Oliveira, José Ricardo Junkes, Marcio Feltrin, Maria VassolerForgiarini, Natalina Mandelli, Ricardo Borges Viana, Simoni Cardoso, Vanderlei de Jesus e Valberto Berkenbrock.

7ª Legislatura - 2013/2016 - Nove vereadores

Vereadores: Adenor Pola, Angelo Ronchi Neto, Diego Passarela, Dimas Kammer, Érico D'Amorim, Ivone Minatto, Jerri Adriani Elias, Rangel Loch e Vicente Marangoni. Assumiram, durante o mandato, os suplentes Alceu Rodrigues de Lima, ArleiDondossola, Célio Elias, Darcy Gomes Ferreira, Eduardo Alexandre de Oliveira, Hildo Gonçalves, InésioScussel, José Nardi Pereira, Juarez de Oliveira, Pâmela Dordet Goulart, Valdeci Figueredo e Vanilda Gomes Teixeira.

Atualmente, como o vereador Jerri Adriani Elias teve seu mandato cassado, a cadeira foi assumida por Célio Elias.