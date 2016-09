OS PREFEITOS DE FORQUILHINHA - Paulo Hoepers (2001-2008)

Francine Ferreira

4ª Legislatura - 2001 a 2004

Paulo Hoepers (PPB) - Prefeito

Valberto Arns (PMDB) - Vice-prefeito

5ª Legislatura - 2005 a 2008

Paulo Hoepers (PPB) - Prefeito

José Cláudio Gonçalves (PFL) - Vice-prefeito

Depois de tentar, sem sucesso, ser prefeito nas primeiras eleições municipais de Forquilhinha, em 1989, e de ser vice-prefeito de 1997 a 2000, Paulo Hoepers, na época pertencente ao Partido Progressista Brasileiro (PPB), hoje apenas PP, foi eleito prefeito do município para a 4ª Legislatura (de 2001 a 2004), com o vice-prefeito, Valberto Arns (PMDB).

Paulo e Valberto faziam parte da coligação "Movimento Progressista Liberal", composta pelo PFL, PMDB e PPB, e conquistaram 6.146 votos.

A disputa do pleito ocorrido no dia 1º de outubro de 2000 foi contra duas chapas puras e distintas: uma do ex-prefeito, Vanderlei Ricken (PDT), que buscava a reeleição; e outra de Félix Hobold (PT). Ambos, juntos, conquistaram 4.919 votos, um total de 1.227 votos a menos que o vencedor.

Atualmente com 62 anos, Paulo Hoepers nasceu em 6 de março de 1954, na colônia onde hoje é a comunidade de Santa Isabel, em Forquilhinha. Estudou até concluir o ensino fundamental no Colégio Sagrada Família, depois passou a frequentar o Colégio Marista, em Criciúma, até terminar o ensino médio.

Em uma família com mais nove irmãos, é filho de Aloísio Hoepers e Zita Külkamp. Viveu trabalhando na agricultura até os 18 anos, dentre os quais chegou a passar dois, quando tinha dez e 11 anos, em Seminários Franciscanos, no Paraná.

Quando foi morar em Criciúma, trabalhou em diversos empregos, até que, em 1982, com 27 anos, decidiu começar sua própria empresa, no ramo de recuperação de crédito.

Já em 1989 participou do processo de emancipação de Forquilhinha. Na primeira eleição, filiado ao PDS, concorreu ao cargo de prefeito da cidade pela primeira vez, mas acabou derrotado por Vanderlei Ricken, do PDT.

No pleito de 1996 foi eleito vice-prefeito, na chapa com o mesmo Vanderlei Ricken, até que, na eleição seguinte, em 2000, conquistou a cadeira de chefe do Executivo forquilhi-nhense.

Em 2004, conquistou o Selo de Prefeito Empreendedor e o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar.

Depois de quatro anos como prefeito, buscou a reeleição em 3 de outubro de 2004. Com a união do PP, PSDB e PFL, indicando como vice-prefeito José Cláudio Gonçalves, o conhecido Neguinho, Hoepers conquistou uma nova vitória. Foram 7.262 votos contra a soma de 5.397 dos outros dois candidatos.

Na oposição estavam duas chapas: a coligação "A Força do Povo", composta pelo PDT e PT, que indicou Vanderlei Ricken para prefeito e Félix Hobold para vice e recebeu 3.632 votos; e a chapa pura do PMDB, que indicou a primeira mulher para as disputas, Solange Tramontim, acompa-nhada pelo vice Zuri Langer, e que recebeu 1.761 votos.

Em 2005, conquistou o Prêmio Prefeito Empreendedor.

No último ano de seu mandato, fundou a Construtora Hoepers e, desde então, vem construindo alguns empreendimentos de grande porte na cidade, como edifícios residenciais e o próprio Hotel Oma Zita, do qual é proprietário e diretor.

Paulo Hoepers é formado, desde 2012, em Gestão de Processos Gerenciais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), e pós-graduado, desde 2013, em Filosofia Clínica.

Ele também foi casado com Miriam Beckhaüser da Silva de 1975 a 2011 e, da união, nasceram três filhos: Daniela, Paulo Júnior e Mariana, que, consequentemente, lhe deram três netos. Depois, casou-se novamente com Carolina Warmling Guislandi.

Paço Municipal

Inaugurado e instalado em 31 de maio de 2002, o Paço Municipal 26 de Abril foi uma das principais realizações do primeiro mandato de Paulo Hoepers. Inicialmente, o prédio havia sido projetado, anos antes, para receber um terminal rodoviário em Forquilhinha. No entanto, nunca saiu do papel e, por isso, em 2001, o local foi totalmente readequado e virou a prefeitura do município. É uma edificação inspirada na arquitetura germânica.

Infraestrutura

Foi iniciado, nos últimos anos de Hoepers como prefeito, o projeto do Anel de Contorno Viário de Forquilhinha, com objetivo de tirar o tráfego pesado do Centro da cidade. Ainda em seu mandato, foram rea-lizados os trabalhos de abertura e aterro, bem como o início da pavimentação em asfalto da Avenida Professor Eurico Back, considerada a primeira etapa do projeto.

Heimatfest

Em 2003, foi criada em Forquilhinha a "Heimatfest: A Festa das Origens", com objetivo de trabalhar e fortalecer a identidade da cidade, das pessoas e das famílias que ali viviam; bem como de colocar o município na rota turística do Sul catarinense. Realizada a cada dois anos, sempre em anos ímpares, a festa homenageia as etnias colonizadoras do município: alemã, italiana, japonesa, negra, polonesa e portuguesa.

Outras ações:

- Estruturação das comunidades com Centros de Múltiplo Uso novos ou reformados;

- Ações de asfaltamento em estradas de todos os bairros. Mais de 40 quilômetros de ruas asfaltadas;

- Alcance da cobertura de 100% das pessoas no Programa de Saúde da Família, com a criação de sete núcleos com atendimento médico;

- Em 2002: comprada estrutura que abriga o Pronto Atendimento;

- Em 2003: instalação da comarca de Forquilhinha em 18 de dezembro, no Fórum de Justiça Desembargador Francisco Borges;

- Em 2004: implantação do Batalhão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e da nova sede da Câmara de Vereadores;

- Em 2005: implantação do Transporte Coletivo Municipal em 5 de dezembro, com ampliação da cobertura para todos os bairros de Forquilhinha, bem como transporte escolar gratuito.

Câmara de Vereadores

4ª Legislatura - 2001/2004

Vereadores: Clênio José Ricken, Clóvis Roberto Arns, Edésio Fernando Loch, Felício Tramontin, Ivone Minatto, Jorge Luis da Silva, José Cláudio Gonçalves, José HildoTanquella, Raulino Pires da Silva, Valcir Antonio Matias e Vanderlei Alexandre. Assumiram, durante o mandato, os suplentes Angelo Ronchi Neto, Aristeu José Macedo, Clésio Sehnem, Dimas Kammer, Ernesto Kammer, Gilberto Steiner, Hilário Vitali, Humberto Ricken Michels, Jair José Teixeira, Juares de Oliveira, Luciana Westrup, Max da Rocha e Vanderlei Serafin.

5ª Legislatura - 2005/2008

Vereadores: Agenor Casagrande Junior, Angelo Ronchi Neto, Dimas Kammer, Edésio Fernando Loch, Ivoney Córneo, Jorge Luis da Silva, ValbertoBerkenbrock, Valdeci Figueredo, Vanderlei Alexandre. Assumiram, durante o mandato, os suplentes Adelino Rafael Pedroso, Célio Alves Elias, Clésio Sehnem, Dereal Paulo da Rosa, Gilberto Steiner, José Eloir Costa, Juares de Oliveira, Mario Bonifácio da Silva, Raulino Pires da Silva, Valcir Antonio Matias e Vanderlei Serafin.