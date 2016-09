OS PREFEITOS DE CRICIÚMA – Paulo Preis (1952/1955)

4ª legislatura: 1952/1955

Prefeito - Paulo Preis

Paulo Preis nasceu em São Martinho, então interior de Tubarão, dia 5 de abril de 1914. Faleceu em Criciúma, dia 7 de setembro de 1990.

Casado com Hermínia Bortolotto, de cujo matrimônio nasceram Alzira, Alaíde, Alda, Alcides, Aldo José, Altamiro e Álvaro Luiz.

Veio para Cresciuma em 1918, com seus pais e demais familiares, indo residir na localidade de Forquilhinha, forte reduto da comunidade descendente de alemães.

Foi Professor e Inspetor de Ensino. Vereador, de 1947 a 1950, e prefeito de Cresciuma. Assessor do secretário de Estado da Agricultura, Attílio Fontana, no governo de Celso Ramos. Deputado estadual em duas legislaturas: 1955-59 e 1963-67. Ministro do Tribunal de Contas do Estado, onde se aposentou ao completar 35 anos e um dia de serviços.

Paulo Preis, do PSD, era vereador e concorreu à chefia do Poder Executivo municipal contra o conselheiro instalador do Município de Cresciuma, Gabriel Arns, da UDN, e José Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. Preis renunciou ao mandato para concorrer à Assembleia Legislativa e Sinval Rosário Boherer governou, interinamente, em 1955, passando o comando da administração municipal a Napoleão de Oliveira, eleito indiretamente pela Câmara Municipal e que exerceu o mandato de 15 de março de 1955 a 31 de janeiro de 1956.

O tempo se encarrega de apagar as realizações dos administradores quando os documentos comprobatórios se esvaem. Noutro dia, escrevi sobre um depósito de pastas A-Z, nas quais estavam arquivados os mais diversos documentos das administrações do Município, que foi desativado, jogado sobre uma caçamba de caminhão e levado ao depósito de lixo da cidade. Ali perdeu-se parte da memória da cidade, lamentavelmente. E ali, naquele depósito, havia as pastas que continham documentos de vários administradores, dentre eles os de Paulo Preis.

Todavia, prevalecendo-me de informações transmitidas por gente da época, e registradas no livro Criciúma 70 Anos, de minha autoria, publicado em 1995, arrolo como suas principais ações e obras:

- Apresentou à Câmara, que o aprovou, o ideário básico que viria a se constituir no primeiro Plano Diretor da Cidade. Sem essa denominação, mas com regramento contido em documento desse jaez.

- Adquiriu os primeiros equipamentos pesados da municipalidade: um trator e uma motoniveladora. Pedro Guidi nos dizia que "a coragem do Paulo foi aplaudida até pelos udenistas".

- É de Paulo Preis a desapropriação da porção de terras "lá no Pinheirinho" para a construção das pistas do aeroporto municipal. O projeto eram duas pistas: uma que compreende o Parque Centenário, nosso antigo aeroporto municipal Leoberto Leal, e a outra que passava sobre o atual cemitério São Luiz e alcançava a cabeceira Norte do Leoberto Leal. A primeira, como nos recordamos, construída. A segunda, em parte, transformada no atual cemitério municipal.

- Paulo Preis trouxe a Cresciuma, para tratar in loco dos problemas do carvão mineral e ajudar a buscar as respectivas soluções, o Vice-Presidente da República João Café Filho.

- Paulo foi um dos baluartes de toda a região na defesa da implantação da usina termoelétrica de Capivari, a Sotelca, sucedida pela Tractebel. A implantação da Sotelca foi um marco para o desenvolvimento regional, haja vista que a deficiente oferta de energia elétrica aos setores industriais brecava qualquer propósito mais ousado de empreendedorismo macrorregional. E, para Cresciuma, muito mais porque iria consumir carvão mineral extraído de nossas minas para alimentar seus fornos.

-Paulo deu amplo apoio à agricultura - de onde era originário -, facilitando o acesso dos agricultores ao centro da cidade com a abertura de estradas e sua conservação.

- Foi o prefeito Paulo Preis que trabalhou no sentido de serem construídos em Cresciuma dois ginásios: o Madre Teresa Michel (feminino) e o Seis de Janeiro (atual Marista), masculino. O MTM teve seu terreno doado por Manoel Gonçalves de Farias, parceiro, amigo e partidário de Paulo Preis. O segundo, doado pela Sociedade Carbonífera Próspera S.A.

- Foi o prefeito Paulo Preis quem pagou a área desapropriada dos herdeiros de Pedro Benedet, constituída pela atual Praça do Congresso. Sob forte pressão de Júlio Gaidzinski, representante do espólio, a referida área foi paga por empréstimo bancário levantado junto a um banco estabelecido na cidade.

EDUCAÇÃO

Prefeito Paulo Preis trabalhou para ser construído na cidade o ginásio do Colégio Madre Teresa Michel (feminino); terreno foi doado por Manoel Gonçalves de Farias, parceiro e partidário de Preis

ESPORTE

Foi na gestão de Preis que também foi construído o ginário Seis de Janeiro (atual Marista);

o terreno para a construção foi doado pela Sociedade Carbonífera Próspera S.A.

AEROPORTO MUNICIPAL

Preis fez a desapropriação das terras no Pinheirinho para construção das pistas do aeroporto municipal; projeto incluía duas pistas: uma construída, e a outra, em parte, transformada no atual cemitério municipal

PRAÇA DO CONGRESSO

Foi Paulo Preis quem pagou a área desapropriada dos herdeiros de Pedro Benedet, constituída pela atual Praça do Congresso; área foi paga com empréstimo junto a um banco estabelecido na cidade

Poder Legislativo: 1951-1954. Onze vereadores:

Adolfo Back, Artur Coral, Elias Angeloni, Ernesto Bianchini Góes, Henrique Ghellere, João Zanette-de Ectore, Jorge Elias de Luca, José Pimentel, Luiz Tiscoski, Martinho Bernardino, Osvaldo Hülse. Assumiram duante o período os suplentes: Athualpa César Machado, Ernesto José Milioli, Moacyr Jardim de Menezes, Olivério Nüernberg, Rubens Antônio de Lucca.