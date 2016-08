OS PREFEITOS DE CRICIÚMA - Napoleão de Oliveira (1955-1956)

5ª Legislatura

Napoleão de Oliveira - Prefeito Municipal

Napoleão de Oliveira nasceu em Joinville, nordeste de nosso Estado, dia 17 de junho de 1923. Faleceu em Porto Alegre dia 28 de dezembro de 1988.

Casado com Nori Tasso. Desse casamento nasceram Pedro Luiz, Carlos Alberto e Sérgio.

Advogado empresarial no Rio de Janeiro de onde foi buscado, em 1954, para ser o advogado do Sindicato dos Mineiros de Cresciuma. Depois de exercer o cargo de prefeito retornou ao Rio de Janeiro e, dali, para Porto Alegre, prestando serviços à Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul, Sudesul. Faleceria em pleno exercício da advocacia.

O Dr. Napoleão de Oliveira era um cidadão muito inteligente e dono de uma simpatia invulgar. Não levou tempo para granjear a simpatia e conquistar muitas amizades. Dava expediente na sede do Sindicato dos Mineiros, localizada na Rua Cel. Pedro Benedet, onde temos, hoje, um grande pátio de estacionamento rotativo de veículos (Lojas de Luca).

Juntou-se ao pessoal do velho PSD, embora, no Sindicato, a tendência de seus dirigentes era o PTB. Os líderes sindicalistas prestavam muito respeito ao seu advogado de sorte que nem estranharam sua filiação a partido diverso daquele de sua simpatia.

Como veremos ainda no próximo capítulo, nessa época nosso município era administrado por Paulo Preis que, para as eleições de 1955, o PSD queria sua candidatura a deputado estadual. E Paulo cedeu. ED tratou de se desincompatibilizar, renunciando ao mandato no início do mês de março de 1955. Como já havia sido cumprida mais da metade daquela gestão, cumpriria aos vereadores eleger, indiretamente, o sucessor.

A UDN, minoritária na edilidade, sentou-se à arquibancada e ficou vendo os pessedistas se digladia-rem. De um lado, Sinval Rosário Bohrer como novo prefeito. De outro, Manoel Gonçalves de Farias ou Antonio Guglielmi Sobrinho (Nico Guglielmi).

Presidia a Câmara o vereador Auzenir Guimarães Carvalho, que residia na Praça do Congresso. Para chegar à Câmara, ia pela Cel. Pedro Benedet, passando em frente à sede do Sindicato, onde trabalhava Napoleão de Oliveira. E naquele dia, indo para a reunião e passando por ali, ao avistar o advogado, teve uma repentina ideia: convidar Napoleão para ser o novo prefeito. Entrou na casa sindical e, depois dos cumprimentos de estilo, foi ao ouvido de Oliveira e perguntou, de supetão: queres ser prefeito de Cresciuma? Ninguém falou, mas, certamente, Napoleão deve ter reagido com esta resposta: Tu estás louco, amigo? - Não! Não se trata de loucura, temos que eleger um novo prefeito hoje e eles (os pessedistas) estão brigando entre si. Vou chegar à reunião e anunciar: ou é o Dr. Napoleão ou eu também sou candidato. E Napoleão acedeu à convocação.

Auzenir foi à reunião e antes de abrir a sessão chamou os pessedistas a uma pequena salinha onde avisou: nem Sinval, nem Nico, nem ninguém: o prefeito vai ser o Dr. Napoleão.

E o Dr. Napoleão de Oliveira era eleito, em seguida, para completar o mandato de Paulo Preis que, naquele pleito, era eleito deputado à Assembleia Legislativa de nosso Estado.

Napoleão de Oliveira governou Cresciuma de 15 de março de 1955 a 31 de janeiro de 1956. Competiu-lhe dar prosseguimento ao que o titular havia iniciado.

Contabilizam-se como obras de seu período:

- construção de dez escolas isoladas no interior do município;

- construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Mãe Luzia, no Distrito de Nova Veneza;

- pavimentação a paralelepípedos irregulares de granito em várias ruas do perímetro urbano da cidade;

- início dos serviços de terraplenagem da pista do aeroporto municipal (hoje Parque Centenário).

- Plantou a figueira que dá sombra à Praça Nereu Ramos, ao lado do quiosque "Redondo".

A figueira, ao lado do quiosque “Redondo”, na Praça Nereu Ramos, foi plantada no governo de Napoleão de Oliveira

Napoleão realizou a pavimentação a paralelepípedos irregulares de granito em várias ruas do perímetro urbano da cidade

Ao fundo, o Sindicato dos Mineiros, na Cel. Pedro Benedet, onde Napoleão trabalhava como advogado, quando foi convidado para ser prefeito da cidade

4ª Legislatura - Vereadores (1955/58): Onze vereadores

Adolfo Back, Alfredo Arns, Aloysius Back, Ângelo Lodetti, Antônio Guglielmi Sobrinho, Aquilino Luiz Cerimbelli, Auzenir Guimarães Carvalho, Ernesto Bianchini Góes, Manoel Gonçalves de Farias, Osvaldo Hülse, Sinval Rosário Bohrer. Durante o período assumiram os suplentes Adamastor Martins da Rocha, Heitor Ferrari Hablish, Quintino Rizzieri e Silvino de Luca.