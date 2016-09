OS PREFEITOS DE CRICIÚMA - Cincinato Naspolini (1930-1933)

Archimedes Naspolini Filho

CAPÍTULO XVIII

Cincinato Naspolini - 1930-1933

Cincinato Naspolini nasceu em Cocal do Sul, dia 12 de março de 1893, e faleceu em Criciúma dia 10 de junho de 1985. Casado com Florença Bez Batti Naspolini. Dessa união nasceram Haydee, Haiti, Gilia, Hilda, Holmes, Zulma e Fúlvio. Zulma foi casada com Algemiro Manique Barreto, que também foi prefeito municipal de Criciúma. Fúlvio é casado com Maria Dal Farra Naspolini, ex-vice-prefeita de Criciúma.

O chefe da Revolução Getulista no Sul de Santa Catarina, Coronel Ernesto Lacombe, o designou Governador Civil e Militar de Cresciuma (prefeito municipal), dando-lhe posse dia 18 de outubro de 1930. Governou até 1933, quando foi substituído por Elias Angeloni, também designado pelo interventor fe-deral de Santa Catarina, Aristiliano Ramos.

Cincinato era um dos líderes locais da Aliança Liberal.

Cincinato era comerciante e industrial. A primeira fábrica de cerveja de Cresciuma era de sua propriedade (havia uma unidade em Urussanga e uma em Cresciuma, próxima ao Clube União Mineira, Santa Bárbara).

Foi dele uma importante empresa de transportes coletivos de passageiros que unia o centro da cidade aos bairros Rio Maina e São Marcos e a Siderópolis (atual ZTL).

Ao assumir suas funções de chefe do Poder Executivo de Cresciuma, havia, ainda, um rosário de providências que competiam ao novo município e que foram interrompidas pela deposição do nosso primeiro prefeito, Marcos Rovaris. Cincinato enfrentou todas as dificuldades impostas pela época e, ao fazer o ba-lanço dos seus quase três anos de governo, sentiu-se gratificado pelo rol de realizações.

Um de seus primeiros atos foi desapropriar o campo de futebol do Mampituba Futebol Clube, transformando-o na fantástica Praça Nereu Ramos (que já fez por merecer um busco em sua homenagem). Consta que o rascunho do desenho que deu às linhas dos canteiros da praça foi de sua lavra, assim como - e com certeza - o plantio das árvores do centro do jardim (os frondosos ciprestes). A Praça Nereu Ramos pode não ostentar o título de "mais bela Praça de Santa Catarina", mas, com certeza, é uma delas.

A criação do Hospital São José é do seu período de governo. Fora instalado, provisoriamente - por locação - num sobrado de alvenaria, localizado às margens da estrada de ferro, de propriedade do ex-conselheiro Fábio Silva (aproximadamente a 100 me-tros da esquina da Rua Marechal Floriano com a Avenida Centenário). Criou uma taxa anual cobrada de todos os munícipes para dar suporte à sede própria do hospital (a que existe nos dias de hoje).

O Grupo Escolar Professor Lapagesse foi criado no período do seu mandato de prefeito municipal.

Cincinato Naspolini abriu duas importantes vias públicas na cidade: a Avenida Seis de Janeiro e a Rua João Pessoa. A Seis de Janeiro é a atual Avenida Getúlio Vargas e teve o nome substituído pelo do estadista por imposição do governo ditatorial de então: a principal artéria da cidade deveria tomar o nome do Ditador. E Seis de Janeiro passou a ser a travessa (chamada de rua) que une a Praça Nereu Ramos à Rua Marechal Floriano.

A João Pessoa unia a Praça Nereu Ramos ao Morro do Bainha (assim denominado porque aos pés dele havia uma mineração de carvão de propriedade de Attilio Bainha.

Cincinato Naspolini arborizou a cidade. Nas ruas centrais, ele próprio comandou o plantio de mudas de cinamomo, cujas mudas vieram não se sabe de onde. Comenta-se que as mudas plantadas na Henrique Lage até a fábrica de cerveja de sua propriedade foram plantadas por ele mesmo.

Para retribuir a sua nomeação para prefeito de nossa cidade, Cincinato construiu uma praça, no Bairro Operária Velha (hoje Santa Bárbara), em frente ao clube da Sociedade Recreativa União Mineira, dando-lhe o nome de Cel. Ernesto Lacombe. O cinamomo ali existente foi plantado por Cincinato Naspolini.

No rol de suas importantes obras consta a construção de uma ponte coberta na localidade de São Bento Baixo (à época parte integrante do nosso território municipal).

Cincinato foi agraciado com o título honorífico de Cidadão Honorário de Criciúma, outorgado pela Câmara Municipal em 5 de setembro de 1983.

Foi vereador em 1936-37 e presidente da Câmara Municipal de Cresciuma de 16 de abril de 1936 a 9 de setembro de 1937.

Hospital São José foi criado na gestão de Cincinato Naspolini

Como prefeito, Cincinato Naspolini criou o Grupo Escolar Professor Lapagesse

Cincinato desapropriou o campo de futebol do Mampituba Futebol Clube, transformando-o na fantástica Praça Nereu Ramos

Cincinato Naspolini (à di-reita) com Elias Angeloni (de chapéu) e Addo Caldas Faraco, numa estranha saudação com três outros amigos (de costas).