Busca pela qualidade impulsiona indústria cervejeira de SC

Busca pela qualidade impulsiona

indústria cervejeira catarinense



Mercado de cervejas artesanais passa ao largo da crise, cresce exponencialmente e atrai investidores



Mayara Cardoso

Renan Medeiros

De Blumenau, Criciúma, Forquilhinha e Lauro Müller





N em espumante, nem vinho, nem cachaça, nem caipirinha. A cerveja ainda é a bebida preferida por dois em cada três brasileiros para as comemorações, segundo apontou uma pesquisa feita há três anos pelo Ibope. E, para quem prima pela pureza e pela qualidade, como as cervejarias catarinenses, motivos para comemorar não faltam.



A fabricação de cervejas especiais passa ao largo da crise e cresce bem acima da média da economia, movimentando uma cadeia produtiva que vai do campo à mesa.



A estabilização econômica trazida pelo Plano Real e a expansão econômica da década passada permitiram que os brasileiros começassem a desafiar a hegemonia da pilsen, tipo de cerveja popularizado pelas grandes marcas.



Nos últimos dez anos, a quantidade consumida por pessoa permaneceu estável, mas a exigência pela qualidade é cada vez maior. Até mesmo a multinacional brasileira Ambev, gigante do setor, percebeu essa mudança no comportamento do consumidor. Em relatório apresentado aos acionistas no ano passado, a companhia relatou que a participação das cervejas premium no faturamento saltou de 5% em 2010 para 9% no ano passado. A própria Ambev prevê que o segmento continuará a crescer "bem acima" da indústria.



Abrahão Paes Filho criou a marca Saint Bier há oito anos e, hoje, comercializa para vários estados

(Foto: Renan Medeiros)

Turistas de passagem



Percebendo a consolidação dessa tendência, o empresário Abrahão Paes Filho iniciou, em 2008, a produção de chope com a marca Saint Bier. Dois anos mais tarde, passou a produzir novos produtos, incluindo mais de 30 receitas.



Atualmente, a empresa, sediada em Forquilhinha, conta com cerca de 70 funcionários, produz 200 mil litros de cerveja por mês e comercializa para diversos estados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. "Muitas pessoas de todos os lugares do Brasil que estão de passagem pela região vêm até o nosso pub para consumir os nossos produtos", relata Abrahão. "Hoje temos projeto para expandir as vendas para outros estados e até para o exterior", acrescenta.



Conquista do mercado



Segundo Abrahão, 91% do mercado ainda é dominado pelas cervejas “mainstream” - marcas como Skol, Schin, Antarctica e Brahma -, 7% pelas premium - Stella Artois, Heineken e Budweiser, por exemplo -, 1% pelas de baixo custo - Belco, Colônia, etc - enquanto as artesanais e importadas levam 0,5%. "Há um espaço muito grande para crescer. O consumidor brasileiro tem valorizado cada vez mais as cervejas puro malte", considera. "Nos últimos dois anos, o número de microcervejarias no Brasil aumentou de aproximadamente 200 para 400. O estado que mais tem cervejarias é São Paulo, mas em Santa Catarina, que tem uma área territorial menor, há mais concentração", explica o empreendedor.



Sobre o potencial de crescimento, o mestre cervejeiro e empreendedor Richard Brighentti, da Lohn Bier, faz uma avaliação idêntica. Em outubro de 2014, fez o caminho que fazem muitos dos entusiastas que produzem cerveja por hobby: iniciou uma empresa que conquista espaço rapidamente e já tem três receitas premiadas. "Somos uma empresa nova, mas ainda temos muito lastro para crescer. Os consumidores já entendem que temos um produto de qualidade", afirma.



--



#Expansão

Estado percebe crescimento

superior a 750% em oito anos



E m, o crescimento da indústria se refletiu na arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o principal tributo estadual. De 2008 a 2015, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda, o montante recolhido pelas microcervejarias cresceu mais de 750%, com destaque para os últimos quatro anos.



Embora seja um sinal positivo do crescimento da indústria, os impostos são um dos principais entraves para o desenvolvimento mais acelerado do setor. Segundo o Sebrae, o custo com tributos representa até 60% do valor de venda das microcervejarias.



Para as iniciantes, ocupar o lugar das cervejarias gigantes é outro desafio. "É muito difícil criar um produto novo que seja desejado, porque já há muitas marcas estabelecidas no mercado. Mas a gente tem se surpreendido positivamente com a receptividade de uma marca nova na região", revela Richard Brighentti, mestre cervejeiro da Lohn Bier.



Revolução iniciou com a Eisenbahn



O crescimento das microcervejarias não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Pelo contrário: aqui, a mudança chegou até com certo atraso. As cervejas especiais passaram a ganhar espaço no país sob a liderança da catarinense Eisenbahn, fundada em 2002.



Foi a cervejaria de Blumenau que mostrou aos demais fabricantes que era possível concorrer frente às marcas mainstream e conquistar o gosto dos consumidores.



"A partir do fim da década de 90 e início da década passada, o brasileiro passou a viajar mais. Lá fora, passamos a apreciar uma cerveja de mais qualidade", explica Carlo Enrico Bressiani, diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte, de Blumenau, primeira e única da América Latina a abranger ensino, pesquisa e extensão sobre a cerveja.



Segundo Bressiani, o crescimento da indústria de cervejas especiais é irreversível. "Uma pessoa que consome cerveja artesanal pode até continuar tomando as grandes marcas também, mas não deixa mais de consumir a especial. Ou seja, é um segmento que não perde consumidores, só ganha", sintetiza.



--



#Diferencial

Empresários apostam em mercado para

atender a consumidores mais exigentes





Rafael Mafioletti, de 24 anos, abriu uma loja de cervejas especiais nacionais e importadas em Criciúma

(Foto: Renan Medeiros)





P ercebendo a exigência cada vez maior do consumidor apaixonado pela cerveja, empresários da região não titubearam ao investir em lojas especializadas voltadas ao público que já não se contentava com as cervejas de massa.



Criciúma conta, há aproximadamente dois anos, com duas lojas voltadas exclusivamente ao comércio de cervejas especiais nacionais e internacionais do mais variados tipos. A partir daí, um leque de possibilidades infinitas foi aberto para abranger cada vez mais adeptos aos novos sabores.



Seja para experimentar entre amigos, degustar em casa ou presentear pessoas especiais, o fato é que as cervejas especiais estão ganhando, em pouco tempo, o gosto dos consumidores catarinenses. O primeiro a apostar na ideia foi o jovem Rafael Dagostim Mafioletti, de 24 anos. Pensando em um ramo para investir, Mafioletti, percebeu o nicho de mercado, pesquisou, analisou possibilidades de integrar franquias e decidiu montar seu próprio negócio voltado ao mundo cervejeiro.



Foco inicial voltado à apresentação



Os primeiros passos do seu empreendimento, Monastério Cervejas Especiais, foram no Criciúma Shopping, onde o foco principal era apresentar o conceito aos consumidores, convidá-los a degustar os produtos diferenciados, mas, principalmente, oferecê-los como opção de presente. "Aproximadamente 70% do faturamento era oriundo dos presentes. Os clientes que compravam para si mesmos ou que consumiam dentro da loja representavam uma parcela pequena. Apesar de estar alcançando o objetivo de mostrar a ideia, resolvi mudar o foco e pensar em algo voltado para a degustação no próprio estabelecimento. Era um pedido dos clientes e acabei acatando", disse.



Atualmente a loja fica em um espaço próprio, onde, de terça a sexta-feira, das 16h às 24h, e nos sábados das 12h às 24h, funciona como pub.



A expectativa investida no início do projeto, de acordo com ele, foi alcançada com o crescimento do mercado, apesar da crise econômica e do alto valor dos impostos sob seus produtos. "As cervejas especiais ainda são vistas como algo caro. Porém, ao conhecer e passar a admirar esse tipo de produto, o cliente deixa de ir ao mercado e comprar duas caixas de cerveja comum, por exemplo, para escolher duas ou três garrafas aqui para saborear algo diferente", relata.



Franquia ajuda a “catequizar” consumidores em Criciúma



Desafio é conhecer detalhes de cada um e saber indicar a melhor opção para o tipo de cliente

(Foto: Mayara Cardoso)





Segundo ele, aos poucos os clientes de Criciúma e região estão sendo "catequizados" no hábito de conhecer e experimentar novos sabores. "Percebo claramente que as pessoas estão tomando gosto por levar cervejas geladas para degustar em casa ou fazer um happy hour com os amigos na loja. Não queremos ter o formato de bar, mas o consumo dentro do espaço também é um atrativo e tem feito a diferença", declarou.



Endossando o que dizem outros empresários que trabalham com as bebidas de qualidade superior, Neto garante que a entrada no mundo das cervejas especiais é um caminho sem volta. "Fica mais difícil tomar as outras cervejas após conhecer o sabor dessas. Assim um amigo oferece ou conta para o outro e o trabalho de ‘catequese’ vai sendo feito. A pessoa vai querer voltar sempre que tiver oportunidade", comentou.



Para o empresário, esse é apenas o início do crescimento de um ramo que ainda tem muito a expandir. "Sem dúvidas, é um mercado muito promissor. Tende a crescer a cada ano e, por isso, estou buscando qualificação para acompanhar esse crescimento, atendendo cada vez melhor", completou.



Buscando estar plenamente qualificado para orientar clientes sobre os tipos de produtos mais adequados para cada gosto e as opções ideais de harmonização com alimentos, Élio participou em julho de um curso intensivo na Escola Superior de Blumenau, voltando à Criciúma ansioso para colocar em prática tudo o que aprendeu. "Acredito que o investimento nesse tipo de qualificação seja muito válido. Nosso cliente é exigente e merece isso", declarou.



Nova e atrativa opção para presentear



"O que o cliente procura é surpreender e, quando encontra algo que agrade, não se importa de pagar mais caro"

Rafael Dagostim Mafioletti, empreendedor

empreendedor Desde que chegaram em Criciúma, as lojas se tornaram um trunfo para quem procura algo diferente para presentear um ente querido. O que antes acontecia apenas com vinhos ou bebidas mais requintadas passou a fazer parte da rotina dos apaixonados pela cerveja: ser presenteado e presentear com novos sabores.



Um exemplo de quem aderiu ao novo hábito é a advogada Ana Paula De Luca, de Forquilhinha. Para ela, que já conhecia as cervejas especiais por conta do contato próximo com a conterrânea Saint Bier, as lojas com produtos diferenciados nacionais e importados em Criciúma se tornaram uma opção certeira. "Meu namorado sempre escolhe presentear as pessoas com cervejas. Consideramos que seja algo que sempre agrada. Percebemos que o costume está realmente crescendo e nós fazemos parte disso. Sempre encontramos algo novo e que se adéque ao que procuramos para cada pessoa", disse.



Nas lojas Mestre Cervejeiro e Monastério Cervejas especiais, conforme Neto e Mafioletti, o ticket médio para a compra de presentes é de R$80 a R$100. "Quando é pra alguém que as pessoas realmente gostam e querem surpreender não veem problema em colocar mais unidades diferentes e acrescentar um copo no kit, por exemplo. O que o cliente procura é surpreender e, quando encontra algo que agrade, não se importa de pagar mais caro", exemplifica Mafioletti.



Valorização dos produtos da região



Nas duas lojas as cervejarias de Santa Catarina têm vez, mesmo diante de aproximadamente 200 rótulos diferenciados em cada estabelecimento.



Para Mafioletti, as lojas de produtos especiais devem valorizar o que é regional, ao mesmo tempo em que as cervejarias regionais ajudam as lojas a fomentar o assunto e a curiosidade entre os clientes.



"É claro que quem chega na loja e vê opções exclusivas muitas vezes opta por escolher as mais raras ao invés de beber uma regional, pois essas são mais facilmente encontradas em outros estabelecimentos e não necessariamente são vistas só em lojas do ramo. Porém, percebemos que, quanto mais as cervejarias do Estado ousam, mais as pessoas se sentem tentadas e experimentar, ou seja, todos estamos ganhando com esse crescimento", completa.



Perfil do consumidor de cervejas especiais

Fonte: Sebrae









--



#Aprimoramento

Estudo e qualificação:

a receita dos cervejeiros





Escola Superior de Cerveja e Malte, em Blumenau, é a primeira e única da América Latina a abranger ensino, pesquisa e extensão sobre a cerveja e atrai alunos de todo o Brasil

(Foto: Mayara Cardoso)





S anta Catarina abriga a primeira escola da América Latina que conta com ensino, pesquisa e extensão sobre a cerveja. É a Escola Superior de Cerveja e Malte, de Blumenau. Com as atividades iniciadas em 2014, já formou mais de 3 mil alunos em uma série de 67 cursos que abrangem todas as etapas da fabricação, análises laboratoriais, controle de qualidade, sommelier, processos em fábricas e home brewing (fabricação caseira de cervejas).



"De todos os nossos alunos, 85% vêm de fora de Santa Catarina. Recebemos pessoas de todos os estados do Brasil e de outros países em busca de aprendizado e qualificação", revela o diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte, professor Carlo Enrico Bressiani. O objetivo de toda a estrutura montada no início, em uma área de 2 mil metros quadrados, no Bairro Salto Norte, era montar um curso superior de Engenharia.



Estrutura completa e biblioteca atendem necessidades de alunos

(Foto: Mayara Cardoso) Estrutura completa e biblioteca atendem necessidades de alunos(Foto: Mayara Cardoso)





Já no primeiro ano, em 2014, cerca de 700 alunos concluíram algum curso na Escola Superior de Cerveja e Malte. No ano passado, o número chegou a aproximadamente 2 mil. Entre os outros países de origem de alguns dos alunos, estão a Argentina, Colômbia, Uruguai e países do continente africano. "Às vezes ouvimos alguém de outro estado dizendo que Blumenau é muito longe para estudar. Mas é a opção mais próxima que existe, por isso atraímos alunos de todas as regiões", explica o diretor. Mais da metade dos aprendizes vem de outra região do Brasil que não o Sul.



A infraestrutura da escola inclui salas de aula para ensino presencial, um pub, um laboratório de produção de cerveja, um laboratório de química e uma biblioteca que, segundo a direção, é a maior sobre cerveja existente no país.



Entre os alunos, há os cervejeiros caseiros, os empreendedores, funcionários de cervejarias e profissionais do ramo gastronômico. "Muitos iniciam com um curso de home brewing, com o objetivo de fabricar cerveja em casa, por hobby. A partir daí, alguns alunos decidem se dedicar mais e empreendem", explica Bressiani. A maioria dos estudantes são jovens. As mulheres também passaram a frequentar as salas de aula.



A duração dos cursos varia conforme a complexidade e o aprofundamento desejado pelo estudante. Varia entre um curso de um fim de semana ao de mestre cervejeiro, com aulas em período integral de terça a sábado, das 8h às 17h, por oito meses.



Cidade sediu congresso internacional em julho



Em julho, Blumenau sediou a primeira edição do Congresso Latino-Americano e Brasileiro de Ciência e Mercado Cervejeiro (Cervecon). A programação técnica ficou sob respon-sabilidade da Escola Superior de Cerveja e Malte e da Associação das Cervejarias Artesanais de Santa Catarina (Acasc).



O evento reuniu a ciência e o mercado, com simpósios, seminários e palestras e uma feira de negócios. O Cervecon contou com um time de 18 palestrantes, locais, da Argentina e da Alemanha, todos com ampla experiência no mercado cervejeiro e em diversas áreas correlatas.



Estudantes ressaltam importância do aperfeiçoamento



Para o empresário criciumense Elio Zapelini Neto, além da qualificação técnica, a troca de experiências com cervejeiros de outras regiões faz valer o investimento e o tempo dedicado aos estudos. "Apesar de terem sido 15 dias intensos de estudo voltados ao assunto, vejo que para mim o acesso a isso foi tranquilo. Na minha turma, tinha pessoas de todos os cantos do país. São profissionais que vieram para Santa Catarina especialmente para aprender sobre cerveja e puderam trazer experiências para trocar conosco", detalha o aluno e empreendedor.



Proprietário de uma loja franquiada da Mestre Cervejeiro em Criciúma, Zapelini Neto considera a qualificação "imprescindível" para quem atua no ramo, tanto por parte dos fabricantes quanto dos comerciantes. "Mesmo sendo um investimento considerado alto, creio que vale a pena, pois isso vai se refletir no dia a dia dentro da loja. A partir desse estudo, vamos estar muito mais bem preparados para dar o respaldo que o cliente precisa, indicando o que há de melhor para o seu perfil e para a situação que ele planeja", contextualiza.



Empresário Elio Zapelini, home brewer Paulo Gontijo e mestre cervejeiro Léo Victor Boeing Vieira enfatizam importância do aperfeiçoamento constante

(Fotos: Mayara Cardoso)





O servidor público Paulo Gontijo veio de Brasília (DF) para fazer um curso de home brewing. "Gosto de fazer cerveja em casa e penso em abrir uma microcervejaria no futuro. Eu estava travando em algumas etapas, por isso decidi fazer o curso", justifica o aluno. Com as aulas, já evitou um erro cometido por muitos cervejeiros, que entram no mercado sem analisar com profundidade o mercado.



Durante o curso, Gontijo concluiu que seria precipitado abrir uma empresa no momento, porque os investimentos necessários seriam maiores do que ele havia previsto. "O curso já me ajudou muito. Com certeza valeu o investimento. O mais difícil é ter que vir a Blumenau e ficar hospedado aqui durante um tempo", considera.



O gerente de produção e qualidade da Saint Bier, Léo Victor Boeing Vieira, é engenheiro químico e, neste ano, concluiu a especialização em Tecnologia e Prática Cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte. "A escola é ótima na parte teórica. Mas, para encarar uma fábrica maior, é preciso muito mais conhecimento e experiência", considera.



-



#Estratégia

Para ganhar mercado, cervejeiros

buscam identidade e sabor único





Para Richard Brighenti, concorrência entre microcervejarias não é um obstáculo para o crescimento: "uma vez que a pessoa conheça a minha marca, ela vai querer conhecer a do vizinho também"

(Foto: Renan Medeiros)





I dentidade. Esta é a busca constante dos mestres cervejeiros que ousam se aventurar no emergente mercado das cervejas especiais. Para conquistar consumidores e ir além dos concorrentes, uma estratégia forte é utilizar ingredientes e locais para a produção de cervejas que não serão encontradas em nenhum outro lugar do mundo e valorizar a cultura regional.



A Lohn Bier, de Lauro Müller, encarna a identidade local desde a concepção da marca. Além do sobrenome alemão Lohn, oriundo da matriarca da família, a logomarca da empresa, que iniciou as atividades há menos de dois anos, traz a si-lhueta da Serra do Rio do Rastro, atrativo turístico para onde leva a Rodovia SC-390, à margem da qual a fábrica e o pub anexo estão localizados.



"O desafio de uma cervejaria nova é não repetir o que todos fazem, mas produzir cervejas que tenham identidade"

Richard Brighentti,

mestre cervejeiro da Lohn Bier A valorização das qualidades, históriase culturas locais é uma tradição das cervejarias. A Saint Bier, de Forquilhinha, tem esse nome em homenagem ao estado de Santa Catarina. A Eisenbahn, de Blumenau, faz referência a uma antiga linha de trem que havia nas proximidades da fábrica - "eisenbahn", em alemão, significa "ferrovia". A Schornstein, de Pomerode, leva o nome por causa da edificação tombada como patrimônio histórico onde fica a sede, que ostenta uma chaminé de 30 metros de altura - "schornstein", em alemão, significa "chaminé". Referência ainda mais óbvia ao local de origem faz a cervejaria Itajahy, de Itajaí.



Mas, para a Lohn, a função da serra para a cervejaria não é apenas aproveitar o fluxo de turistas ou aproveitar o apelo para o marketing. É de lá que vem a água utilizada na fabricação dos produtos. "Quando iríamos definir o terreno, havia duas necessidades. Uma delas era própria localização, de fácil acesso, e a segunda era a utilização da água. Como a gente utiliza dez litros de agua por litro de produto, era preciso q o endereço completasse água em quantidade e qualidade", lembra o mestre cervejeiro Richard Brighenti, fundador da Lohn Bier. "Hoje já é possível corrigir a água, mas, quanto menos se fizer isso, melhor", afirma.



Fruto do litoral é ingrediente para cerveja



Resolvido o problema da localização, surge a tarefa que uma cervejaria artesanal leva por todo o tempo enquanto existir: criar produtos com identidade e sabor único. Antes mesmo do início da fabricação, Brighenti já tinha uma receita única, que deu origem à cerveja Laguna. "É uma belgian ale que leva a adição de butiá. Para nós, que sempre veraneamos no nosso litoral, o butiá é uma frutinha bastante conhecida. Já há quem faça sorvete, suco, cachaça com butiá. Daí nasceu a ideia de fazer uma cerveja com este fruto", explica o mestre cervejeiro.



Empresa prepara produção de cerveja com uva goethe



Uva Goethe é o único produto de Santa Catarina a possuir Indicação Geográfica de Procedência, concedido pelo Inpi





A cerveja com uva goethe será do tipo berliner weisse, que apresenta uma coloração clara e, geralmente, possui baixo teor alcoólico. "A gente presta atenção no que está ao nosso redor. Esse é um estilo que, no próximo ano, provavelmente vai fazer bastante sucesso no mercado cervejeiro nacional, e temos muito orgulho por ter um produto, principalmente por ser com um ingrediente aqui da região", declara Brighenti.



Embora considere importante ter uma pilsen "bem ajustada", o empreendedor não abre mão de inovar nas receitas. Antes de iniciar a produção em grande quantidade de uma cerveja, o produto passa por uma fase de experimentação, tanto por parte da própria família quanto dos clientes do pub.



Concorrência com cervejas mainstream



Serra do Rio do Rastro é atrativo turístico e fornece a água utilizada na cervejaria

(Fotos: Renan Medeiros)





Para o cervejeiro, inovações do tipo são cruciais para enfrentar os desafios do segmento das cervejas artesanais: a alta carga tributária, que chega a representar mais da metade do preço, e a concorrência com as cervejas mainstream, que têm baixo custo de produção, margem de lucro maior e investimento pesado em marketing por parte das fabricantes.



"O desafio de uma cervejaria nova é não repetir o que todos fazem, mas fazer uma cerveja com identidade. No Brasil, existe um entusiasmo por algumas grandes marcas, por isso é difícil quebrar o gelo com o consumidor. Mas o brasileiro gosta de experimentar e, se o produto for bem feito, ele vai acabar revisitando essa marca", avalia.



A concorrência entre as artesanais, conforme Brighenti, não chega a ser um entrave para as microcervejarias. "Uma vez que a pessoa conheça a minha marca, ela vai querer conhecer a do vizinho também", pontua.



--



#Ein Prosit

Projetos visam consolidar rotas

de turismo por meio da cerveja



Empresários do setor se unem em prol do fortalecimento do turismo cervejeiro enfrentando difícil tarefa

(Foto: Daniel Zimmermann/Emportio Vila Germanica)