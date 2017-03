S

Do início da carreira à jornada tripla e os processos marcantes de uma magistrada

Um doce de

juíza linha dura

Sou muito feliz e realizada na minha profissão. Fora dela, o que me entristece é ver o mundo cada vez mais violento. Precisamos de amor e paz nos corações” ,

Débora Driwin Rieger Zanini, juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma

Universo prisional

em mãos femininas

Maira de Aguiar Montegutti é gestora de todo sistema prisional no Sul

A

Quando ficamos sabendo que um ex-apenado mudou de vida é muito gratificante. O sentimento é de que valeu a pena” ,

Maira de Aguiar Montegutti, gestora da Regional Sul no sistema prisional

"Não existe mais esse negócio de sexo frágil",

garante profissional do IML

eja na presença da Polícia Militar para garantir a ordem, representada pela soldado Jaqueline, no trabalho auxiliar de perícia realizado pela Vanessa, na investigação, elucidação e prisão do criminoso com a participação da escrivã de Polícia Civil Jucelei, indo à sentença proferida pela Dra. Débora e na manutenção do condenado, com base sempre na ressocialização, com a supervisão da agente penitenciária Maira.Histórias diferentes, mas atuações semelhantes, envolvendo crimes e criminosos, de forma direta e indireta, fazem dessas mulheres que trabalham seja na esfera policial, judicial como também no sistema prisional, exemplos de luta diária, de dribles a duplas, triplas jornadas, do empenho na profissão, do ser mãe, esposa, amiga, enfim, do ser mulher numa área tão desafiadora e conturbada. Já diria Erasmo Carlos, na emblemática música “Mulher”: “eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas”.A postura angelical, a voz doce e o carisma se misturam à forte personalidade e à posição linha dura - assumida, aliás. Débora Driwin Rieger Zanini, juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, é descomplicada, destemida, tranquila, admiradora da atriz norte-americana, cineasta e ativista huma-nitária Angelina Jolie e não largaria a área se tivesse que escolher outra profissão."Se assim não fosse, eu teria feito concurso para delegada de polícia. Admiro muito a profissão e ouso dizer que uma investigação bem conduzida pela autoridade policial garante o êxito da justiça criminal", afirma. O pai é delegado aposentado e a mãe, professora.Sobre como foi a decisão e a chegada à magistratura, a Dra. conta que desde criança já sabia que faria concurso público. "Desde pequena, meus pais me ensinaram que eu deveria ser uma mulher independente e que o melhor caminho para isso seria estudar, estudar e estudar, visando à aprovação em um bom concurso. O Direito foi, então, um caminho natural e a Magistratura, uma consequência", aponta.Conciliar a grande responsabilidade do trabalho, que não é pouco, com a vida pessoal é um drible constante. Na profissão, ela informa que o maior desafio é conseguir unir qualidade de trabalho e celeridade. "O volume de trabalho é muito grande, a rotina é extenuante. É um desafio enorme distribuir Justiça de modo que esta não seja alcançada tardiamente", explica.Já no desafio de juntar tudo isso ao "ser mulher", a Dra. ressalta que a rotina tripla é aplicada para qualquer uma delas, independentemente da profissão. "Trabalho, casa, família. Conjugar todos esses fatores não é uma tarefa fácil, para nenhuma de nós", expõe."Às vezes chego em casa tão cansada, à noite, que não consigo nem conversar com meu marido e filha. Mas eu me esforço e procuro não me acomodar. Gosto de sair com a família e amigos, de ter vida social e lazer. Nas férias, eu amo viajar. Sempre que posso, dou uma voltinha por aí. É muito bom para esquecer de tudo e recarregar as baterias. Também adoro ler romances e assistir Netflix. Estou viciada nas séries", brinca.Débora garante que não chegou a sofrer preconceito por ser do sexo feminino, mas que já foi "testada" no início da carreira, ainda como juíza substituta. "Eu era jovem e muitas vezes era necessário mostrar às partes que eu não estava ali a passeio", lembra.Ao longo da magistratura não foram poucos os processos que a marcaram. Mas em especial ela cita dois. Um deles envolvendo um processo de adoção e o outro, o emblemático Caso Dona Iva."Quando eu trabalhava em Armazém, era juíza de Vara Única, atuava em todos os processos da Comarca. E um deles me marcou em particular: uma jovem mãezinha chegou ao Fórum com uma criança recém-nascida no colo e uma sacola com um pequeno enxoval. Tudo simples, mas muito caprichado, bordadinho. Ela disse que queria dar a criança em adoção, porque não teria como sustentá-la, e queria dar um lar bom e digno para o filho, para que ele tivesse oportunidades. Enfim, fiz a audiência, colhi o consentimento da mãezinha e senti uma tristeza muito grande ao vê-la se despedindo do filho, entregando o bebê e a sacolinha com o pequeno enxoval para a assistente social. Chorei a tarde inteira. Até hoje me emociono quando lembro da cena", recorda."Aqui em Criciúma, na Vara Criminal, um processo que não consigo esquecer é daquela senhora florista, que foi morta pelo andarilho que ela mesma havia tirado das ruas, dando emprego e lar. No momento do crime, ela servia café e pão para o seu assassino. Foi, para mim, a expressão máxima da ingratidão humana", caracteriza.Por conta da profissão, ela observa que as mulheres estão cada vez mais ingressando no mundo do crime. "Infelizmente. O que no passado era limitado a ´viver às custas do marido criminoso´, hoje não existe mais. As mulheres estão ajudando ativamente seus parceiros criminosos, atuando no tráfico de entorpecentes e em delitos violentos", lamenta. Sobre qual conselho daria a elas: "eu diria para essas mulheres abandonarem essa vida. Aliás, diria não só para elas, mas para eles também. Estamos nesse mundo para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. E a vida no crime certamente não é um caminho", adverte.Por lidar com criminosos, Débora revela que não tem medo nenhum. "Eu não sei explicar. Simplesmente não tenho medo de nada. Não penso nisso. Já sofri ameaças via Facebook, mas não levei a sério. Quem quer fazer algum mal não faz perfil falso em rede social para mandar recadinhos", analisa.Sobre críticas e julgamentos acerca do trabalho, ela reforça que os juízes são meros aplicadores da lei. "Não somos legisladores. Temos que cumprir o que está escrito. Quem faz as leis são os deputados federais e os senadores, que compõem o Congresso Nacional. Então, mesmo que eu, como juíza, não concorde em soltar alguém, por exemplo, eu tenho que soltar, porque a lei manda. Sou obrigada a realizar as audiências de custódia, com que eu não concordo, pois sob minha ótica essas audiências são um desprestígio para a polícia e para a autoridade policial", opina.Débora explica que, se recusar fazer as audiências de custódia ou recusar determinar exame de corpo delito no preso que alegou ter sido agredido na ocorrência, será responsabilizada por tortura, por omissão e perderá o emprego. "É o que diz a Lei e os Direitos Humanos. Mas o mais triste é saber que alguns ´pseudoformadores de opinião´ sabem de tudo isso, sabem da minha seriedade, sabem da minha linha de trabalho e distorcem meu posicionamento, falseando a verdade, destilando ódio e colocando pessoas que não me conhecem contra mim. Eu só gostaria de saber o porquê", lastima.Débora faz questão de ressaltar que considera a legislação muito branda e que mudaria muita coisa se isso fosse da alçada de um juiz. "Não concordo com tráfico de drogas em regime aberto, muito menos serviços comunitários para o traficante. Os antecedentes de atos infracionais deveriam ser considerados na dosimetria da pena. O adolescente pode cometer crimes à vontade e quando completa 18 anos é ´primário´, ficha limpa. Penso que a idade penal deveria ser reduzida para 14 anos. Poderia não reduzir a criminalidade, mas certamente reduziria a impunidade", acredita.Indagada sobre ser linha dura. "Acho que sim. Não faço a linha moderninha garantista. Sou uma juíza conservadora, ´da velha guarda´, tipo raiz. O meu pai, sim, era um delegado linha duríssima. O Dr. Gastão é uma lenda. Perto dele sou apenas aprendiz", compara. Sobre o que a entristece, seja na profissão ou fora dela: "sou muito feliz e realizada na minha profissão. Fora dela, o que me entristece é ver o mundo cada vez mais violento. Precisamos de amor e paz nos corações".Sobre um exemplo de mulher, Débora indica Angelina Jolie. "É um exemplo de que a competência pode superar a beleza. Tem vários filhos adotados e participa de missões humanitárias. É uma pessoa do bem", menciona. Enfim, ser juíza criminal, mulher, mãe, esposa, para a Dra. Débora? "Sou uma pessoa tão simples e descomplicada. Ensino para minha filha que os piores defeitos de uma pessoa são a arrogância, o preconceito e a prepotência. Para mim, tudo está bom, não faço confusão. Só quero ser feliz e quero que todos sejam felizes também", almeja.gestão das unidades prisionais da região Sul, desde o Presídio Regional de Araranguá à Unidade Prisional Avançada de Imbituba (UPA), além da direção da Penitenciária Sul, considerada como modelo no estado, fora dele e até no exterior, é de responsabilidade de uma mulher.A agente penitenciária Maira de Aguiar Montegutti, que soma dez anos de sistema prisional, tem a missão, além de liderar equipes formadas por agentes prisionais e vigilantes, maioria composta por homens, da ressocialização no cárcere daqueles que vieram do mundo do crime.A rotina profissional e pessoal envolve algumas medidas de segurança, mesmo não tendo passado por nenhuma adversidade fora do sistema carcerário, mas sim dentro dele. É na Penitenciária Sul que estão muitos faccionados à organizações criminosas e presos rebelados de outras unidades, que acabam indo para lá para cumprir medida disciplinar, já que o local é referência em gestão e segurança. Mas o ambiente sempre foi de muito respeito, conforme ela, seja com os reclusos ou com os colegas de trabalho.Para a gestora, o maior desafio na profissão que escolheu é fazer com que o apenado volte com outra perspectiva de vida à sociedade. "A gente entra em um mundo totalmente diferente. É um modelo bastante desafiador, porque trabalhamos com pessoas que cometeram atos criminosos e que estão aqui para cumprir a pena, tendo todos seus direitos garantidos, com base na Lei de Execuções Penais, como também os seus deveres. O desafio da ressocialização é constante e essas pessoas devem sair melhor do que entraram. Quando ficamos sabendo que um ex-apenado mudou de vida, é muito gratificante. O sentimento é de que valeu a pena", expõe.O modelo da unidade prisional também compreende as atividades laborais, seja no trabalho ou no estudo, que são realizados com os apenados. Três oficinas compõem as atividades de trabalho, graças à parceira da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, com as empresas Esaf Ibrap, Duratex e Resicolor. Segundo Maira, atualmente a Penitenciária Sul conta com 705 reclusos. Desses, 350 trabalham, o restante, ou estuda ou faz a chamada remição por leitura.Foi por meio de um processo seletivo por meio do qual ela foi contratada temporariamente por dois anos que Maira, até então professora, identificou-se com o sistema prisional e resolveu fazer o concurso público, sendo definitivamente contratada. Esta não é a primeira experiência pela qual passa em comando de gestão. Maira já foi gerente do Presídio Santa Augusta e do Presídio Masculino de Tubarão.A rotina é exaustiva. "Chego aqui pela manhã e, quando vejo, num piscar de olhos, já está anoitecendo. Sem contar que temos que estar sempre atentos. O telefone nunca é desligado porque a cada problema, a responsabilidade é minha. A penitenciária não fecha à noite, feriados, ou fins de semana. Não é raro ter que voltar no momento de descanso", expõe a diretora, que tem um filho de sete anos. "Ele não entende muito ainda minha profissão, reclama bastante para eu estar mais presente, mas acho que isso toda mulher acaba passando", pondera.