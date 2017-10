Vida de jovens na periferia é retratada em curta-metragem

Uma história que se passa em uma cidade fictícia, mas que traz muito do cenário das periferias de Criciúma. “Andrew” é um curta-metragem que traz a vida e a entrada de um jovem no mundo do crime. O filme, que será lançado na Unesc amanhã, conta com estudantes da criação a atuação. O lançamento ocorre no Auditório Ruy Hülse, às 19h, e traz apresentações culturais na programação.

Andrew é um jovem que tenta entrar no mercado de trabalho de forma justa, mas que pende para o mundo do crime por falta de oportunidade. O diretor do filme, Marciano Alvez, mora no Bairro Cristo Redentor de Criciúma. Segundo ele, os respingos do crime atingem os jovens desde muito cedo. “A história não se passa em Criciúma, mas tem muito dela em sua essência. Vejo as garras da periferia diariamente, se instalando entre as ruas do meu bairro. É preciso mostrar essa realidade. Além disso, o curta também dá visibilidade a artistas locais desde a trilha sonora, passando pela produção até a atuação do filme”, comentou.

Um dos estudantes da Unesc que participa do curta é o aluno da quinta fase do curso de Letras Lucas Quagli. Como ator e parte da produção, Lucas conta que a participação no curta contribuiu para o desenvolvimento dele como professor. “Eu não consigo acreditar em uma educação sem a inserção direta da cultura. Esse movimento que foi feito na cidade mostra o poder da mudança que a cultura tem. Nós presenciamos o quanto o trabalho foi importante para muitas pessoas que, antes, não se enxergavam em lugar nenhum, mas puderam vivenciar a própria história no filme”, comentou.

O curta também conta os alunos Murilo Scott, do curso de Artes Visuais e responsável pela trilha sonora, e João Medeiros, do curso de Psicologia e roteirista do filme.

Confira todos os participantes:

Produção

Direção​ Marciano Adenilson Anger Alves

Produção Jean-Luc Michelowski

Roteiro João Victor Medeiros Silveira

Trilha Sonora​ Murilo Scotti da Silva

Maquiagem Lauren Mafi

Elenco

Andrew​ Willian Abreu

Kevin Leonardo Santolin

Anderson Marcius Hess

Capone​ Luca Quagli

Juninho Marlon Campos Maia

Douglas​ Yury Menandro

Nate Jean-Luc Michelowski

King​ Henrique Pires