Público abraça a Solidariedade Fiel de lançamento do livro de escritor criciumense

A Solidariedade Fiel destacada pelo escritor André Bousfield, no livro ‘Cristianismo é Direitos Sociais no Reino do Carvão: a solidariedade fiel de Richard Charles Smith’, também esteve presente no sábado, no Café Cultura, do Nações Shopping. O público compareceu em bom número, comprou livros do doutor em teologia, ainda pôde assistir a apresentação da Camerata Criciúma e todo o dinheiro arrecadado foi doado para a Sanfillipo Brasil.

“Fiquei muito feliz em ver amigos e pessoas que nem conheço interessados em comprar o meu livro. É gratificante ao saber que tudo isto, a tese de doutorado, está nas páginas de um livro, do meu”, ressalta Bousfield. Quase R$ 2 mil foram destinados para a associação, entidade de Florianópolis que ainda busca nos estudos algum caminho para a síndrome de Sanfillipo, atingindo as crianças do país. Por ser rara, ainda tem pouco investimento do órgão público.

“Todo o dinheiro é bem-vindo e só vem para contribuir com os estudos. Ao saber que tem pessoas com um coração muito bom, nos motiva a continuar por este caminho”, destaca o tesoureiro da instituição, Rodrigo Castelan, que veio de Florianópolis para acompanhar o lançamento.

Josenir Cerqueira comandou a sua orquestra de forma magnífica e, por uma hora e meia, prendeu a atenção das pessoas do shopping. “Foi muito especial participar deste lançamento, sabendo ainda que a causa é nobre e muito importante”, frisa o maestro.

Ainda quem não teve a disponibilidade de comprar o livro, poderá fazer em breve pela internet, no valor de R$ 50 e tudo será encaminhado para a Sanfillipo Brasil. “Agradeço também a colaboração do Marcelo Raupp, que foi peça fundamental para a divulgação desta obra é do Juarez, do projeto Show de Bola, que trouxe a camerata para este evento. Enfim, muito obrigado a todos que contribuíram”, agradece.