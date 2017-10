Lilian lança clipe da música Prece

O amanhecer na praia do Leme, Rio de Janeiro, foi o cenário escolhido pela cantora e compositora lauromülense, Lilian, para a gravação de seu novo clipe, Prece. A música, uma espécie de ‘pedido de colo’ a Nossa Senhora, pedia um cenário tranquilo, segundo ela.

“A meta era que o vídeo transmitisse o que recebo de retorno de quem ouve a música. As mensagens falam de paz, tranquilidade, conforto. Escolhemos a praia do Leme no nascer do dia, tudo muito simples, com uma equipe enxuta, aproveitando a luz natural do nascer do sol, a praia, o mar”, conta a artista. “Gravamos em pouco mais de uma hora e o resultado está inspirador. Valeu a pena acordar às três da manhã”, diverte-se. O clipe foi dirigido por Ana Rovati e pelo fotógrafo Daryan Dornelles, especialista em clicar grandes nomes da MPB como Chico Buarque, Milton Nascimento e Ney Matogrosso. É ele, aliás, que assina o ensaio do álbum Presente, que a catarinense lançará em novembro.

Lembranças da nonna

Prece é a primeira música divulgada do novo álbum. Ela foi composta no fim de 2015, quando Lilian estava se recuperando de problemas de saúde e pouco tempo após a morte de sua avó paterna, de quem herdou a devoção à Nossa Senhora Aparecida ainda na infância, em Lauro Müller. “Pensei muito na nossa relação, minha com a nonna, minha com a minha Santa, a vida corrida, a pausa que tive que dar para me recuperar”, lembra. “Eu tinha certeza que era uma grande canção, mas pensei que talvez não funcionasse bem nos meus shows, que o meu público não se identificaria. Bobeira minha, ela fala de fé, das nossas angústias tão humanas”.

A canção composta por Lilian também foi gravada pelo padre Fábio de Melo em seu álbum Clareou, que está concorrendo Grammy Latino como Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. “É a composição mais marcante da minha carreira”, comemora.

Além do clipe no YouTube, a canção está disponível em todas as plataformas digitais.