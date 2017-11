Grupo “5 faz samba” de Criciúma se apresenta no Rio de Janeiro

Bárbara Barbosa

O grupo 5 Faz Samba, de Criciúma, representará o samba catarinense na cidade em que é reconhecidamente a capital do estilo musical no país: Rio de Janeiro. Até segunda-feira, os músicos permanecem na cidade maravilhosa, com apresentações previstas para locais que são grandes nomes do estilo no Brasil, incluindo na Feijoada da Escola de Samba da Portela. “Para nós, é uma grande honra e também uma responsabilidade muito grande. Entrar na capital catarinense já é bem complexo, então, tocar no berço do samba é um sonho, um convite que abraçamos com muita alegria”, dispara o integrante Anderson Dandinho.

O convite para se apresentar na cidade conhecida como o berço do samba surgiu após o grupo se apresentar na Praça Onze, em Florianópolis. “Foi lá que o promotor de eventos Tarcibulo Serratine nos viu e nos pediu para apadrinhar a banda. Sem sabermos ele já foi alinhando nossa ida ao Rio de Janeiro”, arremata o integrante Anderson Dandinho.

Com shows previstos para casas como Beco do Rato, Pagode da Tia Doca, Projeto Caju para Baixo e a presença na Feijoada da Portela, a viagem representa um sonho para a banda. “É uma meta, um sonho que se realiza”, comemora Gabriel Dias. Para conquistar tal sonho, no entanto, o grupo teve que batalhar. “Fizemos um evento para angariar fundos para a viagem e conseguimos a presença de 400 pessoas. Temos muito que agradecer ao público”, completa Caique Lima.

