Terreno da Cimolai será transformado em distrito empresarial

Francieli Oliveira

Terreno que seria destinado para a Cimolai deve ser transformado no Distrito Empresarial Luiz Henrique da Silveira. A proposta foi encaminhada para a Câmara de Vereadores de Içara e agora passa pela apreciação dos parlamentares. A aprovação do projeto de lei irá permitir que a Administração Municipal contrate empresa de engenharia para elaborar e executar obras de estruturação.

O terreno possui área de 100 mil metros quadrados em ponto estratégico às margens da BR-101, no Bairro Esplanada. O local, que também está próximo ao Terminal Intermodal, seria destinado para a empresa italiana Cimolai, que após dar como certa sua instalação na cidade recuou.

De acordo com a justificativa assinada pelo prefeito Murialdo Gastaldon (PMDB) e encaminhada aos vereadores, a proposta de criação do empreendimento objetiva estruturar de forma especifica uma área privilegiada para trazer para Içara empresas que estimulem o desenvolvimento econômico do Município.

“Notem que não se trata de um simples loteamento. O que o Município propõe é criar um distrito empresarial com condições específicas para atender empresas de todo porte, notadamente, um sistema viário que suporte trânsito de alto impacto; sistema de distribuição de água e coleta de resíduos de escala industrial; sistema de distribuição de energia elétrica de grande porte; reserva de espaços para futuras instalações de serviços bancários, creches e áreas de lazer”, coloca.

Ainda de acordo com o prefeito, o Município propõe um distrito empresarial que, de modo orgânico e sustentável, contemple o desenvolvimento econômico, mas tenha como ponto central a qualidade humana.

Proposta de parceria

Público-privada

Para poder viabilizar o projeto, a Administração Municipal propõe uma parceria público-privada. A intenção é que a empresa responsável pela estruturação do local fique com alguns terrenos para comercialização. “Um projeto dessa envergadura não pode ser custeado pelo Poder Publico, cujos recursos são escassos. Daí a necessidade de parceria com a iniciativa privada, buscando empresa do ramo de engenharia e empreendimentos para estruturar a área em troca de pagamento com terrenos do próprio loteamento”, finaliza a justificativa apresentada.

A venda dos terrenos também deve ser uma das fontes de renda para a construção do novo Paço Municipal.