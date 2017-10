Possível antecipação de fechamento preocupa Executivo de Morro Grande

Gabriel Bosa

A direção da JBS poderá encerrar as atividades na unidade de Morro Grande no próximo dia 13, segundo informações extraoficiais repassadas à Administração Municipal ontem. De acordo com o prefeito, Valdo Rocha, uma série de mensagens esta- riam apontando a saída da empresa antes da data anunciada, no dia 31 de outubro.

Por meio de nota, a JBS voltou a reiterar que mantém o prazo de encerramento para o último dia deste mês. “A produção que é hoje realizada nesta unidade será absorvida, prioritariamente, pelas unidades vizinhas de Forquilhinha, Nova Veneza e São José e por outras fábricas que a empresa mantém no estado. A unidade de Morro Grande não será totalmente fechada e continuará funcionando na produção de rações e outros itens agropecuários”, expõe o grupo.

Lideranças pleitearão

participação do Estado

Os prefeitos do Extremo Sul (AMESC), Região Carbonífera (AMREC) e demais lideranças políticas voltarão a pleitear a participação do Governo de Santa Catarina na transferência da gestão da unidade de Morro Grande para outra empresa. Caso a mobilização não surja efeito, o grupo realizará uma manifestação em frente à unidade no dia 11, bloqueando a entrada e saída de caminhões e interrompendo a produção.

A decisão foi acordada em uma reunião extraordinária, na manhã de ontem, no auditório da sede do Executivo de Morro Grande. A projeção é marcar um encontro com o governador, Raimundo Colombo, ainda esta semana.

“Se as conversas não tiverem êxito, vamos trancar tudo até que haja uma solução. Esta paralisação será por tempo indeterminado”, enfatiza Rocha.

O prefeito ressalta que todos os meios de comunicação com a JBS foram esgotados. No início desta semana, em reunião com a empresa responsável pela mediação das tratativas entre o grupo e possíveis investidores, a JBS estaria impondo uma série de dificuldades na transição da unidade de abate.

“Uma hora eles dizem um preço, em outra já falam outro. O objetivo deles é deixar fechado, não querem que alguém assuma para fazer sombra para eles”, afirma o chefe do Executivo.

O prefeito de Cocal do Sul e presidente da AMREC, Ademir Magagnin, chama a atenção para o prazo de encerramento, pontuando a união de todos os municípios para dar celeridade às negociações.

“Agora temos que pedir uma interferência forte junto ao Governo do Estado para criar mecanismos que podem fazer com que a unidade continue produzindo, ou então que de fato a JBS se abra para número condizentes com a realidade de venda”, afirma.

Unidade foi construída

com apoio público

A JBS se instalou em Morro Grande em fevereiro de 2007. Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias da Alimentação de Criciúma e Região (Sintiacr), Célio Elias, a vinda da unidade só foi possível mediante uma série de incentivos da Administração Municipal, como doação de terrenos e abatimento em contas.

“Vamos buscar alguma possibilidade jurídica de tomar posse por questão social. A instalação da JBS foi através de dinheiro público, com verbas do Município, Estado e União”, pontua.

A unidade possui 740 servidores. Segundo a direção da empresa, parte deles seriam transferidos para as plantas de Forquilhinha e Nova Veneza. Porém, de acordo com Elias, mais de 1,3 mil pessoas participantes no ciclo de produção e abate do frango seriam prejudicadas pelo fechamento.

Em um levantamento inicial, o Executivo de Morro Grande apontou que a saída da empresa refletirá na queda de R$ 200 mil ao mês na arrecadação municipal. Somente a JBS era responsável por 60% da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do município. Para a AMESC, o prejuízo é estimado em R$ 430 milhões em um ano.

Fechamento preocupa

outros municípios da região

As consequências negativas do fechamento da unidade da JBS na cidade de Morro Grande preocupa também a agricultura de Treviso. Reforçando o grupo de lideranças que busca uma solução para o caso, o prefeito Jaimir Comin e o vice-prefeito Rodrigo Fenili também participaram da reunião em Morro Grande.

“A avicultura é uma das atividades desempenhadas pelos produtores de Treviso e o fechamento desta empresa pode afetar diretamente o nosso município. Novas empresas já se mostraram atraídas em assumir a unidade, mas os empecilhos para que isso aconteça ainda são grandes, por isso preci- samos unir forças e chegar a uma solução que acabe com a aflição dos produtores e também dos funcionários da empresa”, comenta o chefe do Executivo.