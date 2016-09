Na região, 49 agências bancárias aderem à paralisação nacional

Denise Possebon

E m toda a região, a greve dos bancários teve início ontem, por tempo indeterminado. Na base do Sindicato dos Bancários de Criciúma, 49 pontos aderiram à greve, dos quais 46 agências são bancárias e três são departamentos. O objetivo é que os quase 800 trabalhadores da localidade, incluídos ao comando de greve, ganhem força para cobrar da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) uma proposta melhor sobre o reajuste da classe. Para os sindicalistas, a adesão está bastante satisfatória para a categoria, que visa cobrar os valores retroa-tivos.

"É uma ótima adesão, tendo em vista que temos 60 pontos bancários na nossa região", afirma o presidente do sindicato, Edegar Generoso. A classe exige o reajuste de acordo com a reposição da inflação do período, em 9,45%, mais 5% de aumento real. Mas o oferecido pela classe patronal foi apenas 6,5%. Em Criciúma, todas as 29 agências bancárias fecharam e aderiram à greve proposta. Os pontos de Cocal de Sul, até ontem, não haviam aderido ao movimento porque era feriado no município.

Em Forquilhinha, Morro da Fumaça e Urussanga, as unidades da rede Bradesco permanecem abertas. Uma nova rodada de negócios acontece hoje, em São Paulo, com a Fenaban. Apesar disso, Generoso ainda se mostra cauteloso em relação a um possível acordo. "Não dá para alimentar muito as expectativas com os bancos. É sempre bom saber que eles desejam negociar, mas não temos nenhuma suspeita de que a greve possa acabar amanhã (hoje)", explica.

A categoria ainda pede valorização do piso salarial, no valor do salário-mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização, mais segurança e me-lhores condições de trabalho.

Atendimento aos aposentados

Ontem algumas agências já trabalharam com horário dife-renciado para atender os aposentados. Hoje o mesmo tipo de serviço também deverá ocorrer, conforme a demanda de clientes. "Se tiver muita gente agendada, haverá atendimento especial", diz Generoso. Os caixas eletrônicos podem ser a opção aos correntistas e usuários para saque, depósito e pagamento de boletos. A compensação dos cheques segue normalmente.