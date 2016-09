Espaço Plurall Coworking promete um novo conceito em negócios

Denise Possebon

Um espaço moderno e inovador será inaugurado em Criciúma em novembro. Pioneiro na região Sul catarinense, o projeto Plurall Coworking seguirá o conceito de "startups", voltado para o desenvolvimento de pequenas empresas e negócios. O local está sendo instalado na Avenida Santos Dumont e visa integrar profissionais de diferentes segmentos, como arquitetos, publi-citários e freelancers em um ambiente moderno, produtivo e descontraído.

Todo o ambiente foi projeto pelo escritório Machado & Kronemberger Arquitetura e Design, sendo pensado para atender os clientes em um custo menor que o tradicional, com foco em trabalhos autônomos e networking. No ambiente, estarão disponíveis offices (escritórios), salas de reuniões, estacionamento para 80 carros, espaço para café, cozinha, vestiário, bicicletários e os chamados espaços coworkers, onde o usuário do local poderá conectar seu material de trabalho.

O Plurall funcionará com método de locação do ambiente. Conforme um dos sócios-proprietários, Claiton Pacheco, o cliente poderá locar uma das áreas disponíveis por uma hora ou por até um dia. "Será um ambiente moderno e completo, onde se pode ganhar mais dinheiro e conhecer novas pessoas. Ainda terão contato com acele-radoras, fundos de investimentos e parcerias com entidades", afirma. Para o diretor do espaço, Jefferson Zappelini Filho, esse é um projeto com proposta de promover novos empreendimentos e interações profissionais.

"Construímos esse projeto em cocriação e o nosso objetivo é criar uma comunidade, uma verdadeira cadeia, feita com pessoas de diversas profissões", diz.

Para modificar a região

Antes de implantar o projeto, um estudo completo foi realizado pelos idea-lizadores. Para isso, visitaram, em outras capitais brasileiras, “startups” já em desenvolvimento. Pacheco informa que em Criciúma e região existe demanda para um empreendimento como esse, mas que é necessária adaptação. Ainda assim, já estão confirmadas pelo menos quatro empresas para atuarem inicialmente no local.

"Quando as pessoas estão isoladas, elas não trabalham com tanta sinergia. Nós sabemos que existe demanda, mas existem muitas pessoas repri-midas. Mas iremos mostrar uma nova alternativa para aqueles que nunca ti-nham pensado em trabalhar em um ambiente como esse, que tem tudo a ver com prazer e motivação", afirma Pacheco. Ainda os idealizadores projetam utilizar o espaço, futuramente, para a rea-lização de eventos artísticos e culturais e também para confraternizações. A inauguração deverá acontecer a partir da segunda quinzena de novembro.