Comércio prevê incremento de 15% em contratações temporárias para Natal

Bárbara Barbosa

Pelo quarto ano consecutivo, a estudante de Medicina Suélen de Barros já imagina e se prepara para trabalhar temporariamente no comércio criciumense durante o período do Natal. A oportunidade vem servindo para auxiliar na aquisição de materiais para o curso e ainda é ideal para o período de recesso letivo da faculdade. “É o período perfeito, pois não interfere nos meus estudos e ainda me dá a chance de trabalhar por um tempo, coisa que não podemos fazer, pois a faculdade é integral. Para mim, é uma grande oportunidade”, avalia ela. A estudante fará parte, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Gelson Philippi, do aumento de 15% a 20% no número de vagas temporárias previsto para este fim de ano.

A expectativa para Santa Catarina, de acordo com a Fecomércio/SC, é de 3,5 mil vagas de caráter temporário firmadas para o período, o que representa um incremento de 10% em comparação a 2016. “Presumimos um aumento de 15% a 20% do número de contratações temporárias na cidade em relação ao quadro de funcionários já efetivados. A expectativa para esse Natal é a melhor possível, ainda mais com as ações natalinas que estamos realizando junto à comunidade buscando fortalecer e promover a data”, destaca Gelson se referindo, especialmente, ao movimento Natal de Criciúma #FaçoParte.

Somados à experiência da estudante, anualmente, em média 500 temporários são contratados no comércio criciumense atendendo a demanda do Natal e verão. Além de oportunizar uma experiência de trabalho aos jovens, de acordo com Gelson, este é o caminho mais prático para se obter efetivação. “Em média, destes que são contratados temporariamente, 25% são efetivados”, completa ele.

Nova Lei Trabalhista

A aprovação da nova lei trabalhista pelo Senado Federal que entra em vigor dia 11 de novembro é outro ponto que, de acordo com o presidente do Sindilojas, Renato Carvalho, beneficia e facilita as contratações temporárias. “Torna muito mais fácil essas contratações. A nova lei flexibiliza as negociações entre patrões e trabalhadores, ela vem para modernizar e acompanhar as relações de trabalho que mudaram muito nos últimos anos”, pondera ele.

Além de influenciar nos empregos temporários, a reforma altera diversos pontos da legislação trabalhista, como férias fracionadas, extensão da jornada, além de implantar novas modalidades, como o trabalho remoto, mas preserva os direitos fundamentais dos trabalhadores.

Negociações entre o Sindicato dos Comerciários de Criciúma e o Sindilojas

O sindicato, que representa os mais de oito mil trabalhadores no comércio criciumense, vem pleiteando reajuste salarial de 4,5%, fixação do piso da categoria em R$ 1270, quebra de caixa de R$ 110 e ainda que todos os trabalhadores continuem recebendo pagamento e tendo direito a um dia de folga pelo trabalho em feriados. Mesmo após assembleia na tarde de ontem, ainda não há um consenso entre as classes e o Sindilojas rejeitou a proposta dos trabalhadores.

“O sindicato patronal não quer aceitar o reajuste salarial e sugeriu 4,21%. Além disso, o principal impasse é o pagamento do feriado para os trabalhadores de supermercados. Simplesmente não vamos aceitar. Não haverá diferenciação. Todos receberão esse direito igualmente”, arremata o presidente do Sindicato dos Comerciários, Gelson Gonçalves.