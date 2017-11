Com união, proprietários finalizam Residencial Costa Esmeralda

Proprietários das 32 unidades receberam em mãos as chaves do Residencial Costa Esmeralda, uma das obras remanescentes da Criciúma Construções e assumida pela Associação Promitentes Compradores Condomínio Costa Esmeralda. A comemoração pela entrega foi realizada na noite de quarta-feira, dia 1º, no Balneário Rincão.

"Eu estou emocionado com esta entrega", define o presidente da Associação, Marciel Luiz Juvêncio. Ele recebeu as chaves do seu apartamento de Cristiano Machado Marques, diretor da Construtora Concretur, a responsável pela conclusão da obra. "É uma alegria para nós compartilhar este momento", disse Marques.

Quando os proprietários formaram a associação, em 2014, o edifício estava 38% construído e com a obra parada há dois anos e oito meses. "O início foi o momento mais difícil, estava todo mundo abalado e desconfiado", conta Marciel Luiz Juvêncio. Foram necessários três meses para os 23 sócios se organizarem e entenderem como funcionaria o processo. Não foi um período fácil, mas resultou em amizades e na valorização dos imóveis. "Fizemos a obra toda sem buscar financiamento externo, todos honraram com seus compromissos. Hoje temos muitos amigos e um apartamento valorizado", diz Juvêncio.

A Concretur finalizou a obra em dois anos e meio. Esta é o segundo empreendimento remanescente da Criciúma Construções finalizado pela construtora. Há 40 dias, a empresa retomou as obras de mais um residencial, o Supreme, uma das maiores obras inacabadas da Criciúma Construções.

O diretor da Concretur, Cristiano Machado Marques, diz que a realização deste sonho, a entrega do Costa Esmeralda, não seria possível sem a dedicação da comissão de proprietários, presidida por Marciel Luiz Juvêncio. “O apoio do presidente Marciel nos deu mais segurança e motivação para concluir uma obra que dê orgulho a todos os envolvidos, desde os proprietários, advogados, colaboradores e demais empresas parceiras. A gestão da associação continua servindo como exemplo de sucesso para os grupos de pessoas que se encontram na mesma situação", relata Marques.