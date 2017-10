CasaPronta oportuniza bons negócios

Não é à toa que a CasaPronta ganha cada vez mais destaque no cenário de grandes eventos e se consolida como referência entre os setores da construção, decoração e mobiliário. Os empresários participantes são a prova de que os dias de exposição trazem resultados positivos para os negócios e fazem a diferença no desenvolvimento das empresas.

Entre os dias 18 e 22 de outubro acontece mais uma edição da CasaPronta Criciúma, no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, e novamente as expectativas são as melhores possíveis. De acordo, por exemplo, com Filipe Machado, do Grupo Setup, o evento é uma grande oportunidade para ampliar o leque de relacionamentos no mercado. “Para nós significa crescimento. A cada ano a gente percebe que o retorno é muito positivo”, ressalta.

Outra testemunha dos resultados da CasaPronta é Fábio Ferreira, da Gelox Aço Frio Comércio de Refrigeração, que participa há 12 edições. “Percebemos que sempre houve evolução de um ano para o outro. E vale muito a pena participar da feira. Eu, por exemplo, tenho retorno vários meses depois do evento”, declara Ferreira.

Conforme Jaqueline Backes, diretora da NossaCasa Feira & Eventos, organizadora da CasaPronta, serão aproximadamente 150 empresas expositoras. “Um dos objetivos é o fortalecimento das lojas e indústrias catarinenses. Mais uma vez, será uma grande oportunidade fazer bons negócios”, comenta Jaqueline.

Os portões do José Ijair Conti estarão abertos das 17 às 22h (de 18 a 20 de outubro), das 14 às 22h no dia 21 e das 14 às 19h no dia 22.