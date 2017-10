Bistek inaugura em Balneário Camboriú sua 18ª loja

Desde as sete horas desta terça-feira, os clientes de Balneário Camboriú e região já têm à disposição mais uma loja da Rede Bistek de Supermercados. A décima oitava loja da rede abre suas portas às vésperas de seus 38 anos de fundação. O Bistek de Balneário Camboriú tem área total de 3.180m², sendo 2 m² de área de vendas. Ao todo a loja possui 16 checkouts e está localizada num dos principais endereços da cidade, a 4ª Avenida, no Centro do município, disponibilizando 90 vagas de estacionamento. Ao todo a nova loja gerou 200 vagas de empregos diretos.

O Bistek de Balneário Camboriú consolida a posição da Rede na região Norte do Estado, onde já possui lojas em Itajaí, Blumenau, Brusque, Navegantes e Joinville. Seguindo os padrões construtivos que a rede tem adotado em suas novas lojas, o supermercado avança na sustentabilidade, com iluminação totalmente em led e freezers fechados, gerando significativa economia de energia. O design também traz novidades, como a fachada seguindo o estilo norte-americano, usando elementos modernos que também foram utilizados nas áreas de padaria, rotisseria, adega, floricultura, açougue, hortifrúti e bazar. A inauguração em Balneário Camboriú chega com grandes promoções durante todo o mês.

Em 2016 a Rede inaugurou a unidade Morro das Pedras, em Florianópolis, a qual dispõe de 12 checkouts distribuídos numa área de 1.500m². O Bistek possui 18 lojas em 11 cidades catarinenses e gera cerca de 3.500 empregos diretos.