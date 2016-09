Bazar Open Shopping agrada clientes e lojistas

Talise Freitas

A segunda edição do Bazar Open Shopping, coordenada pelo Sebrae/SC, que reuniu cerca de 100 estabelecimentos comerciais das ruas Coronel Pedro Benedet, Henrique Lage e João Pessoa, da área central de Criciúma, foi tão satisfatória que têm lojistas sugerindo mais edições do evento durante o ano. Liquidações de até 70% de desconto foram oferecidas na sexta-feira e no sábado, tendo bastante movimento nos dois dias.

No ano passado, o Bazar Open Shopping ocorreu também no mês de setembro, data marcada pela troca de estação, quando as temperaturas começam a esquentar por conta da primavera, transformando também as vitrines. Na Rua Coronel Pedro Benedet, food trucks também foram disponibilizados. Na Henrique Lage, bancos para descanso foram inaugurados.

Quem aproveitou o sábado que chegou a marcar 30 graus para ir até o Centro e conferir as promoções foi a secretária Maria Gorete Prudêncio, que levou também a filha de 11 anos. Ela saiu com as sacolas cheias e garantiu que a carteira também, por conta dos descontos que encontrou.

“Sempre no início do mês venho pagar algumas contas e deixo para sábado, pois tenho mais tempo de olhar as lojas, ver se há algo atrativo também para o bolso. Aproveitei para comprar calçados para a minha menina, vi as promoções e comprei sapatos para a família toda. Também estou levando algumas peças de roupas com preços muito bons. Muito bacana mesmo essa iniciativa, e a gente que agradece, pois o dinheiro está curto”, disse.

Para o gerente comercial do Fretta Home Center, Rogério Rodrigues, o Bazar Open Shopping mais uma vez está aprovado. “Superou o movimento tanto na sexta-feira como no sábado. É de muita importância, pois chama para as vendas. As lojas ainda nem estavam abertas e já tinha gente esperando. Foi uma surpresa bastante agradável”, exclamou.

Sapataria registrou aumento

de mais de 100%

Com duas lojas no centro de Criciúma e uma também em Tubarão, o proprietário da Sapataria Moderna, Guilherme Barni, recomenda que o evento tenha ao menos duas edições por ano. “O movimento foi ótimo, com fluxo intenso, tanto na sexta quanto no sábado. Tivemos um aumento de mais de 100% nas vendas da loja participante, da Rua Coronel Pedro Benedet. O comércio da cidade tem sempre que se engajar neste tipo de ação, que é um diferencial, e Criciúma é uma cidade pólo. Todos têm a ganhar”, comenta o empresário.

O coordenador regional Sul do Sebrae/SC, Murilo Gelosa, conta que a entidade organiza essa ação em outras cidades do país, mas em lugares fechados.“A proposta surgiu no ano passado para prestigiar a organização dos comerciantes da Coronel Pedro Benedet, que passaram a atuar em conjunto para promover melhorias na rua. Neste ano tivemos a adesão da Associação do Elo Central, com as lojas da Henrique Lage e João Pessoa. Desta forma entendemos que todos ganham. Os comerciantes, com a atração de clientes para a frente das lojas, e os clientes por contarem com uma variedade muito maior de preços e produtos para escolher”.

O balanço da ação será efetuado no decorrer desta semana durante reunião dos lojistas e a equipe do Sebrae, no entanto o presidente da Associação do Elo Central, Carlos Roberto Rodrigues, estima que a meta tenha sido alcançada e até mesmo superada. "Estamos confiantes na superação da meta, tendo em vista o excelente público durante a ação. Unir forças e realizar o evento em conjunto agregou ainda mais atrativos ao público e, consequentemente, maior movimento", comemorou.