Agências do Sebrae de Criciúma e Tubarão realizam a Semana Nacional do Crédito

Objetivo é orientar sobre formas de acesso ao crédito e renegociação de dívidas bancárias

As agências do Sebrae em todo o Brasil realizam anualmente a Semana Nacional do Crédito, com consultorias gratuitas para micro e pequenas empresas e eventos com parceiros nacionais. O objetivo é passar orientações sobre formas de acesso ao crédito e renegociação de dívidas bancárias. No Sul catarinense, nas agências de Criciúma e Tubarão, a programação acontece de 7 a 14 de novembro, com palestras nos dias 7 e 8, mas é necessário realizar um cadastramento prévio para os atendimentos individuais.

O Sebrae informa que todas as atividades da Semana Nacional do Crédito são voltadas à orientação pré e pós-crédito, gestão financeira dos pequenos negócios e apresentação de garantias, e contam com a participação das maiores instituições financeiras do país. De acordo com o analista de atendimento do Sebrae/SC, João Alexandre Guze, solicitar empréstimo em banco é apenas uma entre as 6 principais opções que o proprietário de uma micro ou pequena empresa tem a sua disposição para capitalizar seu negócio. No entanto, existem linhas de crédito específicas para o segmento ou para a finalidade que se deseja alcançar com o recurso, cujo objetivo é realmente alavancar os pequenos negócios. O analista alerta, porém, para os cuidados que devem ser tomados antes de solicitar ajuda na instituição financeira. “Será que o empréstimo é a melhor alternativa para o seu negócio? Por isso a importância das consultorias individuais, para sabermos a necessidade de cada empresa e colaborarmos com o empresário a encontrar a melhor solução”, completa Guze.

Para agendar um atendimento individual durante a Semana Nacional do Crédito basta ligar ou ir até a agência de Criciúma (48) 3403.2200 – Rua Coronel Marcos Rovaris, 305, Centro, ou em Tubarão (48) 3626.4580 – Avenida Marcolino Martins Cabral, 1920, Vila Moema. As consultorias são para micro e pequenas empresas de toda a região Sul do estado e não há custos para os empresários, mas o número de atendimentos é limitado.

Ainda dentro da programação ocorre a palestra sobre as linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para micro e pequenos negócios. Em Criciúma, o evento será no dia 7, na Associação Empresarial de Criciúma (Acic); já em Tubarão, será no dia 8, na Associação Empresarial de Tubarão (Acit). Os dois encontros também são gratuitos.